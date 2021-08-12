В інтерв’ю Esquire Том Гарді заявив, що сподівається на майбутню зустріч Венома з Людиною-павуком. Актор наголосив, що лише його зусиль для кросовера буде недостатньо – для цього потрібна згода між Sony Pictures і Marvel.

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Було б дивно із моєї сторони не намагатися встановити хоч якийсь зв’язок між фільмами. Одній людині само собою це не подолати, тут потрібна дипломатія високого рівня,

– розказує актор.

"Але якщо обидві сторони домовляться між собою і їм це буде вигідно, то я не бачу інших перешкод. Я дуже сподіваюся, що кросовер відбудеться. Я готовий зробити все, що можливо в нашому бізнесі, щоби це відбулося", – доповнив Том.

Що таке кросовери?

Це фільми, у сюжеті яких перетинаються персонажі різних кінематографічних всесвітів, або дії відбуваються в локаціях таких світів.

В інтерв’ю Esquire Том Гарді також розповів про свої плани щодо фільмів "Веном", у якому, нагадаємо, зіграв головну роль. Він є продюсером першої частини, а в другій – брав участь у роботі над сценарієм. Том говорить про можливість третього фільму, однак це ще не точно. Оскільки для виробництва триквелу потрібно, щоби "Веном 2" досяг значного успіху. Втім, картина ще в прокат не вийшла, а вже отримала схвальні відгуки від інших продюсерів.

"Я вже думаю над третій фільмом, тому що, на мою думку, його сценарії потрібно писати одночасно, тобто другу і третю разом. Поки другий фільм не досягне успіху, триквел не схвалять. Однак, студія дуже задоволена сиквелом. Якщо обидві сторони будуть готові, і це буде їм вигідно, чому ні. Я сподіваюся й рішуче, обома руками, прагну до цього, постараюся зробити це можливим. Було б не розумно не брати участь в Олімпійських іграх, якщо ти вже біжиш стометрівку", – ділиться Гарді.

"Веном 2: Карнаж": дивіться трейлер