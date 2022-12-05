Netflix запустил на ютубе бесконечную трансляцию танца из сериала "Венздей"
Источник:ютуб Still Watching Netflix
Сериал "Венздей" Тима Бертона для Netflix лидирует по просмотрам. В первую неделю он обыграл "Очень странные дела" и стал самым популярным. Одной из интереснейших сцен в сериале является танец Венздей на праздничном балу.
Netflix решил еще больше подогреть интерес к сериалу. На этой неделе он запустил его нескончаемую трансляцию на ютубе.
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Что известно о танце Венздей в сериале
Netflix запустил трансляцию танца 2 декабря. Интересно, что Дженна Ортега сама поставила танцевальную сцену из "Венздей".
Все действие происходит на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Nevermore Academy. Вендэй зажигает танцем в 4 серии под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps.
На самом деле я чувствовала себя очень неуверенно. Я сама поставила хореографию, и я думаю, совершенно очевидно, что я не танцовщица и не хореографка,
призналась Ортега.
Бесконечная трансляция танца Венздей в ютубе: смотрите видео
Что стоит знать о сериале "Венздей"
- Сериал вышел на Netflix 23 ноября и сразу побил все рекорды по просмотрам;
- По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
- Удивительный танец Венздей захватил тикток и преданные поклонники семейки Аддамс начали записывать свои видео с этим драйвовым танцем. Даже Оля Полякова удивила своей версией.
- Сценаристы сериала заявили, что сериал может иметь четыре сезона, в которых они планируют углубиться в рост Венздей как персонажки.
- Кстати, будьте осторожны, когда садитесь его просматривать с детьми, которым еще нет 13 лет. "Венздей" не всегда воспроизводит атмосферу замечательной причудливой готической сказки "Семейка Аддамсов", вышедшей в 1991 году. Все, что нужно знать о "Венздее" перед просмотром с детьми – читайте по ссылке.