Netflix запустил на ютубе бесконечную трансляцию танца из сериала "Венздей"

Сериал "Венздей" Тима Бертона для Netflix лидирует по просмотрам. В первую неделю он обыграл "Очень странные дела" и стал самым популярным. Одной из интереснейших сцен в сериале является танец Венздей на праздничном балу.

Netflix решил еще больше подогреть интерес к сериалу. На этой неделе он запустил его нескончаемую трансляцию на ютубе.

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Что известно о танце Венздей в сериале

Netflix запустил трансляцию танца 2 декабря. Интересно, что Дженна Ортега сама поставила танцевальную сцену из "Венздей".

Все действие происходит на ежегодном танцевальном мероприятии Rave'N в Nevermore Academy. Вендэй зажигает танцем в 4 серии под песню Goo Goo Muck американской рок-группы The Cramps.

На самом деле я чувствовала себя очень неуверенно. Я сама поставила хореографию, и я думаю, совершенно очевидно, что я не танцовщица и не хореографка,

призналась Ортега.

Бесконечная трансляция танца Венздей в ютубе: смотрите видео

Что стоит знать о сериале "Венздей"