Netflix вирішив ще більше підігріти інтерес до серіалу. Цього тижня він запустив його нескінченну трансляцію на ютубі.
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Що відомо про танець Венздей у серіалі
Netflix запустив трансляцію танцю 2 грудня. Цікаво, що Дженна Ортега сама поставила танцювальну сцену з "Венздей".
Вся дія відбувається на щорічному танцювальному заході Rave'N в Nevermore Academy. Вендзей запалює танцем у 4 серії під пісню Goo Goo Muck американського рок-гурту The Cramps.
Насправді я почувала себе дуже невпевнено. Я сама поставила хореографію, і я думаю, цілком очевидно, що я не танцюристка і не хореографка,
зізналася Ортега.
Нескінченна трансляція танцю Венздей у ютубі: дивіться відео
Що варто знати про серіал "Венздей"
- Серіал вийшов на Netflix 23 листопада та одразу побив усі рекорди за переглядами;
- За сюжетом дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.
- Дивний танець Венздей захопив тікток і віддані шанувальники сімейки Аддамс почали записувати свої відео із цим драйвовим танцем. Навіть Оля Полякова здивувала своєю версією.
- Сценаристи серіалу заявили, що серіал може мати 4 сезони, у яких вони планують заглибитися в зростання Венздей як персонажки.
- До речі, будьте обачливі, коли сідаєте його переглядати з дітками, яким ще немає 13 років. "Венздей" не завжди відтворює атмосферу чудової химерної готичної казки "Сімейка Аддамсів", яка вийшла у 1991 році. Все, що потрібно знати про "Венздей" перед переглядом з дітьми – читайте за посиланням.