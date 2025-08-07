Прошло три года с тех пор, как первый сезон сериала "Венздей" покорил киноманов. Этот современный взгляд на любимую "Семейку Аддамсов" от Тима Бертона стал настоящим хитом на Netflix. 6 августа сериал наконец-то вернулся с продолжением.

"Венздей" – не единственное шоу, предлагающее увлекательную детективную историю, юмор в сочетании с хоррором и необычных персонажей. Кино 24 расскажет о сериалах с готической эстетикой и подростковым юмором, что понравятся фанатам "Венздей".

Смотрите также "Венздей 2" наконец на Netflix: описание всех новых эпизодов нашумевшего сериала

"Леденящие душу приключения Сабрины"

В центре сюжета – юная Сабрина Спелман, которая пытается разобраться в себе и своих сверхъестественных способностях. Она должна сделать выбор, от которого будет зависеть ее будущее. Сабрина надеется на обычную жизнь девушки-подростка, но вместо этого ей придется бороться с темными силами.

Это мрачная история взросления, где главная героиня очень похожа на Венздей. Она умная, уверенная и амбициозная. А сам сериал – легкий, ностальгический и интересный детективный хоррор.

"Леденящие душу приключения Сабрины": смотрите трейлер онлайн

"Ты"

Сериал рассказывает о менеджере книжного магазина Джо Голдберге. Он встречает начинающую писательницу Гриневру Бек и влюбляется в нее. Эти чувства превращаются в токсичную одержимость. Джо использует все возможные технологии, чтобы следить за девушкой и устранить все возможные препятствия на пути к их любви.

"Ты" – это темный, мрачный и жуткий психологический триллер с главным героем, у которого навязчивые и насильственные склонности. У него более серьезный тон, чем у "Венздей". Однако во втором сезоне зрители имеют возможность снова оценить актерскую игру Дженны Ортеги.

"Ты": смотрите трейлер онлайн

"Клуб полуночников"

События сериала разворачиваются в госпитале за пределами Сиэтла, которым руководит загадочный врач. Восемь смертельно больных молодых людей образуют "Полуночный клуб" и каждый вечер встречаются, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Между подростками появляется договоренность – кто первый поддастся болезни, отвечать за общение с другими с того света.

В сериале по-уникальному сочетаются ужасы, сверхъестественное и подростковая драма. Он жуткий и одновременно трогательный. И более серьезный, чем "Венздей", ведь здесь ребята по-настоящему предстают перед смертью.

"Клуб полуночников": смотрите трейлер онлайн

"Байстрюк самого дьявола"

Главный герой – 16-летний Нэйтан Берн, сын печально известного колдуна, который когда-то устроил ужасное побоище. Парень оказывается между двумя враждебными кланами, пытаясь найти свое место в мире и раскрыть свою силу.

Подобно "Венздей", сериал предлагает увлекательное и мрачное путешествие подростка. Он немного больше склоняется к жанру фэнтези, а еще может похвастаться невероятной визуальной составляющей и выдающейся актерской игрой.

"Байстрюк самого дьявола": смотрите трейлер онлайн