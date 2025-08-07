"Венздей" – не єдине шоу, що пропонує захопливу детективну історію, гумор у поєднанні з горором і незвичних персонажів. Кіно 24 розповість про серіали з готичною естетикою і підлітковим гумором, що сподобаються фанатам "Венздей".

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"Моторошні пригоди Сабріни"

У центрі сюжету – юна Сабріна Спелман, яка намагається розібратися в собі та своїх надприродних здібностях. Вона повинна зробити вибір, від якого залежатиме її майбутнє. Сабріна сподівається на звичайне життя дівчини-підлітка, але натомість їй доведеться боротися з темними силами.

Це похмура історія дорослішання, де головна героїня дуже схожа на Венздей. Вона розумна, впевнена та амбітна. А сам серіал – легкий, ностальгійний та цікавий детективний горор.

"Моторошні пригоди Сабріни": дивіться трейлер онлайн

"Ти"

Серіал розповідає про менеджера книжкового магазину Джо Голдберга. Він зустрічає письменницю-початківицю Ґріневру Бек та закохується в неї. Ці почуття перетворюються на токсичну одержимість. Джо використовує всі можливі технології, щоб слідкувати за дівчиною та усунути всі можливі перешкоди на шляху до їхнього кохання.

"Ти" – це темний, похмурий і моторошний психологічний трилер з головним героєм, у якого нав'язливі й насильницькі схильності. У нього серйозніший тон, ніж у "Венздей". Однак у другому сезоні глядачі мають нагоду знову оцінити акторську гру Дженни Ортеги.

"Ти": дивіться трейлер онлайн

"Опівнічний клуб"

Події серіалу розгортаються в госпісі за межами Сіетла, яким керує загадковий лікар. Восьмеро смертельно хворих молодих людей утворюють "Опівнічний клуб" та щовечора зустрічаються, щоб розповісти одне одному страшні історії. Між підлітками з'являється домовленість – хто перший піддасться хворобі, відповідатиме за спілкування з іншими з того світу.

У серіалі по-унікальному поєднуються жахи, надприродне та підліткова драма. Він моторошний і водночас зворушливий. Та більш серйозний, ніж "Венздей", адже тут хлопці та дівчата по-справжньому постають перед смертю.

"Опівнічний клуб": дивіться трейлер онлайн

"Байстрюк самого диявола"

Головний герой – 16-річний Нейтан Берн, син сумнозвісного чаклуна, який колись влаштував жахливе побоїще. Хлопець опиняється між двома ворожими кланами, намагаючись знайти своє місце у світі та розкрити свою силу.

Подібно до "Венздей", серіал пропонує захопливу і похмуру подорож підлітка. Він трохи більше схиляється до жанру фентезі, а ще може похвалитись неймовірною візуальною складовою та видатною акторською грою.

"Байстрюк самого диявола": дивіться трейлер онлайн