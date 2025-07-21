Продолжение культового ужастика: когда состоится премьера 2 сезона сериала "Венздей"

Лето 2025 года оказалось насыщенным долгожданными премьерами. В частности, настоящие киноманы уже не терпят, чтобы увидеть новый сезон сериала "Венздей".

Ранее создатели показали официальный трейлер ленты, который изрядно заинтриговал поклонников. А теперь стали известны даты долгожданной премьеры "Венздей".

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Когда состоится премьера 2 сезона сериала "Венздей"?

Премьера сериала "Венздей" на Netflix будет разделена на две части. Первая выйдет 6 августа, а вторая – 3 сентября 2025 года. Известно, что в каждой части будет по 4 эпизода.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Украинские киноманы уже в ожидании премьеры 2 сезона. Вот, что они пишут в сети:

"Все интереснее. Надеюсь только, что самое интересное не покажут в трейлерах, а на весь сериал ничего не останется."

"Я уже попкорн приготовил!"

"Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши Аддамс прямо чудо из чудес. Не зря Гомес Аддамс нашел ее, и они влюбились по уши. Очень удачно создатели подобрали образ в сериале."

"Netflix и MGM Television, надеемся, что это будет не последний сезон нашей родной протеже с хвостиками, потому что она для нас стала больше, чем просто любимицей"

Самое время и вам приготовить попкорн! Приготовьтесь окунуться в продолжение этой культовой истории на Netflix.