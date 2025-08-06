"Венздей 2" наконец-то на Netflix: описание всех новых эпизодов нашумевшего сериала
- На Netflix вышла первая часть второго сезона сериала "Вендзей", состоящая из 4 эпизодов.
- Вторая часть 2 сезона "Венздей" выйдет 3 сентября 2025 года.
- Сюжет второго сезона сосредоточен на взаимоотношениях Венздей с ее матерью, появятся новые тайны и персонажи.
Через три года после выхода первого сезона на Netflix состоялась долгожданная премьера продолжения сериала "Вендзей". В 2022 году мистическая драма стала хитом благодаря таинственной и жуткой атмосфере, тонкому юмору и загадочным персонажам.
Сериал продолжает рассказывать о приключениях дочери Аддамсов, Венздей. Сейчас на Netflix вышла первая часть второго сезона – 4 эпизода, пишет Кино 24.
К слову Успели заполонить сердца зрителей: 3 сериала Netflix, что были отменены после первого сезона
2 сезон будет еще более жутким и мрачным. Особое внимание в нем уделят взаимоотношениям главной героини с ее матерью. Венздей останется в центре сюжета, но и другим важным персонажам уделят достаточно внимания.
Описания серий 2 сезона "Венздей"
- Эпизод 1 – "Новые скорби". Главная героиня Венздей возвращается в академию "Невермор" после того, как провела насыщенное лето. После событий предыдущего года она становится школьной звездой, хоть совсем не желает этого статуса. К тому же девушка становится целью жуткого сталкера.
- Эпизод 2 – "Знакомая скорбь". В День дураков в академии "Невермор" происходят странные вещи. Венздей тем временем снова видит старого врага, а также неожиданно объединяется с человеком, захотевшим быть ее союзницей.
- Эпизод 3 – "Зов скорби". Школьники отправляются в поездку в лагерь. Венздей, лишена своих способностей и без книги Гуди, вынуждена вернуться к старым, но действенным методам расследования.
- Эпизод 4 – "Если бы скорбь могла говорить". К расследованию Венздей присоединяются и другие члены семейки Аддамсов – Фестер и Рич. Бьянка, которая пытается скрыть одну тайну, наталкивается на другую загадку.
"Венздей" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн
Вторая часть 2 сезона "Венздей" выйдет 3 сентября 2025 года. Добавим, что Дженна Ортега обратилась к украинским зрителям по случаю премьеры второго сезона сериала "Венздей". Подобные видеообращения она записала и к киноманам из других стран в рамках промокампании шоу.