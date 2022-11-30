"Венздей" выбился в лидеры в мировом рейтинге Netflix: сериал обожают в 93 странах мира

Сериал "Венздей" о дочери Мортисии и Гомесе Аддамсе бьет рекорды на Netflix. Он собрал самое большое количество часов просмотров по всему миру.

В первую неделю премьеры его смотрели в 93 странах мира около 342 миллионов часов. В Украине "Венздей" также занимает первое место среди англоязычных просмотров Netflix.

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"Венздей" бьет рекорды Netflix

23 ноября все 8 серий сериала "Венздей" вышли на Netflix одновременно. Шоу собрало немало одобрительных отзывов, зрители хвалят безупречную игру Дженны Ортеги, а также атмосферу проекта:

"Сериал интересен, понравился. Смотрела не перематывая, сюжет увлекателен. Украинский дубляж на самом высоком уровне";

"Это невероятный сериал. Актеры просто супер, а атмосфера завораживает. Первый сериал, немного отвлекающий от происходящего вокруг. Украинский дубляж, как всегда, отдельное произведение искусства";

"Хороший подростковый сериал. Мне понравился юмор, подобранные актеры и все сюжетные линии были интересны".



"Венздей" бьет рекорды Netflix в 93 странах мира / Netflix

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Конечно, на Netflix с украинским дубляжом или на украинских некоммерческих сайтах.

В первом сезоне сериала, умная, саркастическая и немного мертвая в душе Венздей Аддамс расследует убийства и находит новых друзей и врагов в академии "Невермор", после того как ее выгнали из предыдущей школы.

Главную роль, как мы упоминали выше, сыграла 20-летняя Дженна Ортега. В ее мать – Мортисию – превратилась Кэтрин Зета-Джонс, а у отца Гомеса – Луиса Гузмана. Соседку по комнате Венздей сыграла Гвендолин Кристи. Интересно, что в образе учителя появилась Кристина Риччи, 31 год назад сыгравшая в культовом фильме Семейка Аддамс в 1991 году.



Дженна Ортега в сериале "Венздей" / Фото Netflix