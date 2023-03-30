Съемки запланированы на середину лета, а сейчас проходит кастинг актеров. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на компанию "Марс Медиа", которая спродюсирует проект. 24 Канал.
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Россиянка снимет сериал о княгине Ольге
Авторы проекта постараются "переосмыслить историю" X века, рассказывая о судьбе первой правительницы Руси, принявшей христианство. Германия выразила уверенность в том, что проект выведет ее как художницу на новый уровень. Она сохранила все "фишки" сериала в тайне, а для работы над шоу пригласила команду своего предыдущего проекта "Взаимное согласие".
Режиссер обещает использовать ручную камеру и длинные кадры для создания ощущения реальности и погружения в историческую среду.
Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моему мнению, могу снять только я. Сейчас я разрешаю себе выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что накапливается творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться,
– сказала россиянка Германика.
Реакция сети
- "Своей истории нет, то занимаются плагиатом. А сценарий будет писать "профессор" путлер?";
- "Ну своего же ничего не имели, то и ищут в чужих историях";
- "Ха, а почему не Оксана Марченко режиссер?";
- "А не наплевать, что на России путинские муртады снимают?".