Зйомки заплановані на середину літа, а вже зараз проходить кастинг акторів. Про це повідомляє "Бюлетень кінопрокатника" з посиланням на компанію "Марс Медіа", яка спродюсує проєкт, передає 24 Канал.

Дивіться також "Краще б мовчав": український актор, яким замінили лице росіянина у шоу СТБ, вийшов на зв’язок

Росіянка зніме серіал про княгиню Ольгу

Автори проєкту намагатимуться "переосмислити історію" X століття, розповідаючи про долю першої правительки Русі, яка прийняла християнство. Германіка висловила впевненість у тому, що проєкт виведе її як художницю на новий рівень. Вона зберегла всі "фішки" серіалу в таємниці, а до роботи над шоу запросила команду свого попереднього проєкту "Взаємна згода".

Режисерка обіцяє використати ручну камеру та довгі кадри для створення відчуття реальності та занурення в історичне середовище.

Я розуміла, що хочу зробити краще, що можу, і бути корисною на тому проєкті, який, на мою думку, можу зняти тільки я. Зараз я дозволяю собі вибирати, знімаю рідко. І мені це подобається, тому що накопичується творча сила та деякий внутрішній досвід, на який можу спертися,

– сказала росіянка Германіка.

Реакція мережі