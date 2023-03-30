Зйомки заплановані на середину літа, а вже зараз проходить кастинг акторів. Про це повідомляє "Бюлетень кінопрокатника" з посиланням на компанію "Марс Медіа", яка спродюсує проєкт, передає 24 Канал.
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Росіянка зніме серіал про княгиню Ольгу
Автори проєкту намагатимуться "переосмислити історію" X століття, розповідаючи про долю першої правительки Русі, яка прийняла християнство. Германіка висловила впевненість у тому, що проєкт виведе її як художницю на новий рівень. Вона зберегла всі "фішки" серіалу в таємниці, а до роботи над шоу запросила команду свого попереднього проєкту "Взаємна згода".
Режисерка обіцяє використати ручну камеру та довгі кадри для створення відчуття реальності та занурення в історичне середовище.
Я розуміла, що хочу зробити краще, що можу, і бути корисною на тому проєкті, який, на мою думку, можу зняти тільки я. Зараз я дозволяю собі вибирати, знімаю рідко. І мені це подобається, тому що накопичується творча сила та деякий внутрішній досвід, на який можу спертися,
– сказала росіянка Германіка.
Реакція мережі
- "Своєї історії немає, то займаються плагіатом. А сценарій буде писати "професор" путлєр?";
- "Ну свого ж нічого не мали, то і шукають в чужих історіях";
- "Ха, а чому не Оксана Марченко режисер?";
- "А не наплювати, що на Росії путінські посіпаки знімають?".