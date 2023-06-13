В новом интервью режиссер фильмов "Французский вестник" и "Город астероидов" пояснил, что "держит эту тенденцию на расстоянии вытянутой руки". Кроме того, Андерсен попросил своих друзей и подписчиков не посылать ему каких-либо видео, вдохновленных его стилем.

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Вес Андерсон не в восторге от трендовых видео в стиле его фильмов

Режиссер признался: "Я стараюсь защищать себя от того" и дополнил, что если кто-то ему пришлет подобные ролики, то он немедленно сотрет это и скажет: "Пожалуйста, простите, не посылайте мне то, что люди делают со мной".

Я не хочу смотреть на это. Разве это то, что я делаю? Это то, что я имею в виду? Я не хочу видеть, как кто-то думает о том, кем я стараюсь быть, потому что Бог его знает, я мог бы начать это делать,

– сказал Андерсен.

В вирусной тенденции пользователи тиктока, инстаграма и других соцсетей подражают стилю Андерсона, снимают день с собственной жизни, или адаптируют классические фильмы соответствующим образом.

Напомним, следующая картина Веса Андерсона "Город астероидов" выйдет 22 июня. Фильм, дебютировавший и получивший признание в Каннах прошлого месяца, считают романтическим комиксом, содержащим "поэтическую медитацию о смысле жизни".

В новой американской экспериментальной истории сыграются следующие актеры:

Том Генкс,

Скарлетт Йоганссон,

Эдриан Броуди,

Виллем Дефо,

Тильда Свинтон,

Марго Робби.

"Город астероидов" – это также продолжение любовного письма Андерсона "Французский вестник" к журналистам, которое вышло в октябре 2021 года.

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