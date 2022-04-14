"Видение бабочки": в Каннском фестивале примет участие украинский фильм о войне
Источник:Держкино
75-й Каннский кинофестиваль объявил программу. В конкурсе "Особый взгляд" сразится украинский фильм режиссера Максима Наконечного "Видение бабочки".
Фокус этой категории – ленты, которые, по мнению программного отдела фестиваля, будут иметь большое влияние на развитие киноискусства, а также выделяются оригинальной идеей и эстетикой.
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О чем рассказывает фильм
Как сообщает Госкино, полнометражный дебют Максима Наконечного – это жесткая и сюрреалистическая история о женщине-воине, которая не желает быть жертвой. После освобождения из вражеского плена аэроразведчица Лиля пытается вернуться в свою мирную жизнь в Украине. Боль и травма из-за пережитого постоянно выныривают на поверхность, как во сне, но что-то внутри нее не позволяет забыть, почему она должна жить дальше.
Что известно о творческой команде фильма
Режиссер и сценарист – Максим Наконечный, сосценаристка – Ирина Целик, продюсерки – Елизавета Смит и Дарья Бассель. Главные роли сыграли Рита Бурковская и Любомир Валивоц.
Среди актерского состава есть известная драматургиня и режиссер Наталья Ворожбит и актер и волонтер Мирослав Гай. В фильме также сыграли непрофессиональные актеры: реальные врачи, военные, в том числе бывшие пленники.
Снимая этот фильм, я питал надежду, что он будет в основном о прошлом и последствиях войны, с которыми мы как общество должны справиться. Но это оказался фильм о нашем настоящем и будущем, о предчувствиях большой войны и месте, которое сознательно занимает в ней каждый человек,
– рассказал режиссер фильма Максим Наконечный.
Далее режиссер дополнил, что "участие в фестивале в Каннах было мечтой для каждого из кинематографистов, но в этот момент я, честно говоря, мало испытываю радости по этому поводу, ведь множество моих сограждан и согражданок сейчас проходят через ужасы, изображённые в нашей работе".
Тем не менее создатель осознает, что "Каннский международный фестиваль – это лучшая площадка для того, чтобы именно украинские голоса были услышаны, и мир наконец-то начал правильно расставлять акценты, видеть связи русской культуры и российской агрессии, и рассматривать украинско-российские отношения через колониальную оптику. Мы с командой фильма полны решимости сделать для этого все возможное".
Программа Каннского кинофестиваля
Каннский кинофестиваль начнется 17 мая и продлится до 28 мая 2022 года. Известно, что вне конкурса покажут фильм Сергея Лозницы "Природная история разрушения". Кроме того, состоится программа "Украина в фокусе".
Согласно программе ключевые рыночные инициативы будут направлены на проекты из Украины в знак солидарности с украинским народом.
Основная программа
- "Преступления будущего", Дэвид Кроненберг
- "Жена Чайковского", Кирилл Серебренников
- "Решение развестись", Пак Чхан-ук
- "Тори и Локита", братья Дарденн
- "Время Армагеддона", Джеймс Грей
- "Звезды полдень", Клэр Дени
- Holy Spider, Али Аббаси
- The Almond Tree, Валерия Бруни-Тедески
- Hi-Han, Ежи Сколимовский
- "Посредник", Хирокадзу Корееда
- "Треугольник печали", Рубен Эстлунд
- Close, Лукас Донт
- RMN, Кристиан Мунджиу
- Showing Up, Келли Райгардт
- "Ностальгия", Марио Мартоне
- "Брат и сестра", Арно Деплешен
- "Парень с небес", Тарик Салех
- "Братья Лейлы", Саид Рустаи
Особый взгляд
- All The People I'll Never Be, Дэви Чоу (Камбоджа)
- Beast, Райли Кио и Джина Гаммелл (США)
- Burning Days, Эмин Элпер (Турция)
- "Видение бабочки", Максим Наконечный (Украина)
- "Корсаж", Мари Круэцер (Австрия)
- Joyland, Саим Садик (Пакистан)
- Domingo and the Mist, Ариэль Эскаланте Меза (Коста-Рика)
- "Метроном", Александр Белц (Румыния)
- "План 75", Тие Хаякава (Япония)
- "Родео", Лола Куиворон (Франция)
- Sick of Myself, Кристофер Боргли (Норвегия)
- Les Pires, Лиз Акора и Роман Гере (Франция)
- The Silent Twins, Агнешка Смочинская (Польша)
- "Незнакомец", Томас М. Райт (Австралия)
- Godland, Хлинюр Палмасон (Исландия)
Внеконкурсная программа:
- "Элвис", Баз Лурман
- "Топ Ган: Меверик", Джозеф Косинский
- "Три тысячи лет ожидания", Джордж Миллер
- Z, Мишель Хазанавичюс
- "Маскарад", Николя Бедос
- "Листопад", Седрик Жименес
Полночные показы:
- Fumer Fait Tousser, Квентин Дюпье
- "Охота", Джон-дже
- Moonage Daydream, Бретт Морген
Каннские премьеры:
- "Ирма Веп" (сериал), Оливье Ассайас
- Nos Frangins, Рашид Бушареб
- Nightfall, Марк Беллокио
- Додо, Панос Кутрас
Специальные показы:
- All That Breathes, Шаунак Сен
- "Джерри Льюис: Trouble in Mind", Итан Коэн
- "Природная история разрушения", Сергей Лозница