Это нельзя простить, – звезда "Властелина колец" назвал Путина варваром и поддержал украинцев

На красной дорожке кинофестиваля в Глазго появился актер Вигго Мортенсен, известный своей ролью в фильме "Властелин колец". В знак своей поддержки Украины актер одел черную футболку с украинским трезубцем.

Кроме того, он открыто высказывал свою позицию относительно войны в Украине и критиковал российского диктатора Путина. Читайте в материале, что сказал Вигго Мортенсен.

Советуем Абсолютные рекордсмены: 3 легендарных фильма, которые получили больше всего статуэток Оскара

Вигго Мортенсен заявил о своей поддержке Украины

Актер выразил свое уважение всем украинцам и осудил российскую агрессию. Мортенсен сказал, что он поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, против людей, которые ей потакают, как в России, так и за ее пределами.

Два года смерти, разрушения и невероятных страданий украинского народа. Чтобы кто-либо в моей родной стране, США, или в любой другой стране мира игнорировал варварство, захвата земли Путиным и его правительство, что, как по мне – непонятно и нельзя простить. Я поддерживаю народ Украины и его стремление к территориальной целостности. Да здравствует свободная Украина,

– заявил Вигго.

Ранее гражданин США систематически высказывал критику в отношении бывшего президента Дональда Трампа, пока тот занимал должность. Сейчас представители республиканской партии пытаются заблокировать военную помощь для Украины.

Вигго Мортенсен поддерживает Украину: что известно об актере

Вигго Мортенсен – выдающийся американский актер, трехкратный претендент на премию Оскар и признанная звезда трилогии "Властелин колец".

Среди киноработ Мортенсена также стоит пересмотреть:

"Зеленая книга"

"Капитан Фантастик"

"Преступления будущего"

"Оправданная жестокость"

"Идеальное убийство"

"Падение"

"Тринадцать жизней"

"Хоббит: Неожиданное путешествие" и другие.

Выбирайте себе ленту с Вигго Мортенсеном, который поддерживает Украину, и оцените изысканную игру актера в каждой его кинокартине.