Голливудский актер Вигго Мортенсен, снявшийся во "Властелине колец", приехал в Украину

Американский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна во "Властелине колец" приехал в Украину. Его заметили на кинофестивале Миколайчук Open в Черновцах.

В марте этого года он появился на красной дорожке в Глазго. В то же время мужчина был одет в черную футболку с украинским трезубцем. Также актер выразил свою позицию относительно войны и раскритиковал российского диктатора Путина.

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Кинофестиваль проходит с 15 по 23 июня. Вигго посетил событие, поскольку 16 июня там состоялся показ его фильма "Мертвые не причиняют боли". К тому же в собственной киноленте, кроме ролей режиссера и сценариста, он сыграл и как актер.

Фильм переносит зрителя в 1860-е годы в США. События разворачиваются во время Гражданской войны. В то же время лента покажет историю любви.

Актер и певец Богдан Ластивка сообщил о приезде Мортенсена. Украинец опубликовал фото своей дочери с голливудской звездой.

Вигго Мортенсен: что известно об актере

Он выдающийся американский актер, трехкратный претендент на премию Оскар и признанная звезда трилогии "Властелин колец".

Среди киноработ Мортенсена также стоит пересмотреть:

"Зеленая книга";

"Капитан Фантастик";

"Преступления будущего";

"Оправданная жестокость"

"Идеальное убийство";

"Падение";

"Тринадцать жизней";

"Хоббит: Неожиданное путешествие".

Выбирайте себе ленту с Вигго Мортенсеном, который поддерживает Украину, и оцените изысканную игру актера в каждой из его кинокартин.