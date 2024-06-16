Голливудский актер Вигго Мортенсен, снявшийся во "Властелине колец", приехал в Украину
Источник:Богдан Ласточка
Американский актер Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна во "Властелине колец" приехал в Украину. Его заметили на кинофестивале Миколайчук Open в Черновцах.
В марте этого года он появился на красной дорожке в Глазго. В то же время мужчина был одет в черную футболку с украинским трезубцем. Также актер выразил свою позицию относительно войны и раскритиковал российского диктатора Путина.
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Кинофестиваль проходит с 15 по 23 июня. Вигго посетил событие, поскольку 16 июня там состоялся показ его фильма "Мертвые не причиняют боли". К тому же в собственной киноленте, кроме ролей режиссера и сценариста, он сыграл и как актер.
Фильм переносит зрителя в 1860-е годы в США. События разворачиваются во время Гражданской войны. В то же время лента покажет историю любви.
Актер и певец Богдан Ластивка сообщил о приезде Мортенсена. Украинец опубликовал фото своей дочери с голливудской звездой.
Вигго Мортенсен: что известно об актере
Он выдающийся американский актер, трехкратный претендент на премию Оскар и признанная звезда трилогии "Властелин колец".
Среди киноработ Мортенсена также стоит пересмотреть:
- "Зеленая книга";
- "Капитан Фантастик";
- "Преступления будущего";
- "Оправданная жестокость"
- "Идеальное убийство";
- "Падение";
- "Тринадцать жизней";
- "Хоббит: Неожиданное путешествие".
Выбирайте себе ленту с Вигго Мортенсеном, который поддерживает Украину, и оцените изысканную игру актера в каждой из его кинокартин.