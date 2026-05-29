Украинская актриса Виктория Билан-Ращук вспомнила, как ее уволили из театра из-за проукраинской позиции. По ее словам, это произошло в 2013 году.

Она работала в тогдашнем театре русской драмы имени Леси Украинки. Об этом актриса рассказала в интервью РБК-Украина LIFE.

Как Викторию Билан-Ращук уволили из театра из-за проукраинской позиции?

Актриса поделилась, что всегда была очень радикальной и категоричной, а особенно во время Майдана стала максимально украиносознательной. Она отметила, что именно тогда в ней особенно сильно пробудилась украинская идентичность, а события, которые происходили в стране, причиняли ей большую боль.

Виктория вспомнила, что в самый тяжелый период событий на Майдане, примерно 19 февраля, в театре все же играли спектакль.

Вот представьте себе: театр Леси Украинки в центре Киева, взрывы мы слышим прямо на сцене, потому что там рядом все. А мы играем комедию,

– рассказала она.

На сцене находилось около 45 человек, тогда как в зале – лишь примерно 20 зрителей.

Актриса отметила, что, согласно правилам, спектакль должны были бы отменить, если количество зрителей в зале меньше, чем количество артистов на сцене. Однако, по ее мнению, решение продолжать работу театра было политическим.

После этих событий, как рассказала Виктория, она начала приходить в театр в вышиванке, здороваться словами "Слава Украине" и переходить на украинский язык.

Режиссер сказал, что у него ко мне как к актрисе нет вопросов, но "это личное". Говорю: "Что у нас с вами личного? Я к вам кофе в кабинет пить не хожу". Он ответил: "Такие люди нам в театре не нужны". Ну и все, меня убрали,

– рассказала она.

По словам Виктории, в коллективе нашлись люди, которые доносили о ней руководству, намекая, что в театре появилась "патриотка".

Чем сегодня занимается Виктория Билан-Ращук?

Сегодня же Виктория Билан-Ращук является основательницей театра, в котором играют известные украинские актеры, в частности Вероника Мишаева-Яковлева, Ярослав Шахторин, Сергей Волосовец, Екатерина Вишня-Вишневая, Елена Червоненко и другие. Театр имеет символическое название – "Мой театр". В частности, там ставят популярный спектакль "Жены".

Кроме театральной деятельности, Виктория Билан-Ращук занимается актерской мастерской для детей и взрослых, где желающие могут посетить различные мастер-классы, интенсивы и индивидуальные занятия для разных возрастных категорий. Также здесь каждый имеет возможность раскрыть и реализовать свой творческий потенциал.

Время от времени Викторию можно увидеть и в новых украинских фильмах или сериалах. В то же время значительную часть своего времени актриса сейчас посвящает воспитанию сына Яремы, которого недавно покрестила. Об этом важном событии она рассказывала на своей странице в инстаграме.