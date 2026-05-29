Вона працювала в тодішньому театрі російської драми імені Лесі Українки. Про це акторка розповіла в інтерв'ю РБК-Україна LIFE.

Як Вікторію Білан-Ращук звільнили з театру через проукраїнську позицію?

Акторка поділилася, що завжди була дуже радикальною і категоричною, а особливо під час Майдану стала максимально українськосвідомою. Вона зазначила, що саме тоді в ній особливо сильно пробудилася українська ідентичність, а події, які відбувалися в країні, завдавали їй великого болю.

Вікторія пригадала, що в найважчий період подій на Майдані, приблизно 19 лютого, у театрі все ж грали виставу.

От уявіть собі: театр Лесі Українки в центрі Києва, вибухи ми чуємо прямо на сцені, тому що там поруч все. А ми граємо комедію,

– розповіла вона.

На сцені перебувало близько 45 людей, тоді як у залі – лише приблизно 20 глядачів.

Акторка наголосила, що, згідно з правилами, виставу мали б скасувати, якщо кількість глядачів у залі менша, ніж кількість артистів на сцені. Однак, на її думку, рішення продовжувати роботу театру було політичним.

Після цих подій, як розповіла Вікторія, вона почала приходити до театру у вишиванці, вітатися словами "Слава Україні" та переходити на українську мову.

Режисер сказав, що в нього до мене як до актриси немає питань, але "это личное". Кажу: "Що у нас з вами лічного? Я до вас каву в кабінет пити не ходжу". Він відповів: "Такие люди нам в театре не нужны". Ну і все, мене прибрали,

– розповіла вона.

За словами Вікторії, у колективі знайшлися люди, які доносили про неї керівництву, натякаючи, що в театрі з'явилася "патріотка".

Чим сьогодні займається Вікторія Білан-Ращук?

Сьогодні ж Вікторія Білан-Ращук є засновницею театру, у якому грають відомі українські актори, зокрема Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Ярослав Шахторін, Сергій Волосовець, Катерина Вишня-Вишнева, Олена Червоненко та інші. Театр має символічну назву – "Мій театр". Зокрема, там ставлять популярну виставу "Дружини".

Окрім театральної діяльності, Вікторія Білан-Ращук займається акторською майстернею для дітей і дорослих, де охочі можуть відвідати різноманітні майстер-класи, інтенсиви та індивідуальні заняття для різних вікових категорій. Також тут кожен має можливість розкрити та реалізувати свій творчий потенціал.

Час від часу Вікторію можна побачити й у нових українських фільмах або серіалах. Водночас значну частину свого часу акторка нині присвячує вихованню сина Яреми, якого нещодавно похрестила. Про цю важливу подію вона розповідала на своїй сторінці в інстаграмі.