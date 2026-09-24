Бывшая жена Владимира Ращука призналась, о чем больше всего сожалеет в браке

После развода часто сожалеют о разном: о потраченном времени, лишних ссорах или той самой семейной фотографии, которую теперь неудобно видеть в архиве. Виктория Билан-Ращук говорит, что в ее случае все проще – она сожалеет, что слишком долго прощала.

В интервью каналу "Дом" актриса откровенно рассказала о завершении 11-летнего брака с актером и военным Владимиром Ращуком и пояснила, что сегодня поступила бы иначе.

Виктория заявила, что не жалеет о публичных рассказах об их разводе. Зато она хотела бы раньше поставить точку в отношениях – после того, как, по ее словам, узнала об изменах мужа.

Если бы у меня была возможность повернуть время вспять, я бы прекратила это раньше. Я бы не давала столько шансов и не прощала бы. Это не в моем стиле.

По словам актрисы, этот период был особенно сложным из-за беременности. Она добавила, что сегодня уже пришла в себя после разрыва и благодарна за сына Ярему.

Что она сказала о новых отношениях бывшего мужа

Отдельно Билан-Ращук высказалась о женщине, с которой сейчас, по ее словам, строит отношения Владимир. Актриса отметила, что не злится на нее, а скорее сочувствует, ведь убеждена: никто не может быть уверен, что подобная ситуация не повторится. Без пожеланий "счастья в новой жизни" тоже не обошлось – правда, в очень своеобразной форме. Виктория заявила, что "Бог им в помощь".

11 лет вместе и сложный развод

Напомним, Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук официально развелись в июне 2026 года. О кризисе в браке стало известно весной. Причиной разрыва актриса называла неверность мужа и утверждала, что измены происходили даже во время ее беременности.

Сына Ярему Виктория родила после ЭКО с шестой попытки. Сейчас мальчик живет с мамой. По словам актрисы, с бывшим мужем она практически не общается, а после разрыва тот заблокировал ее в соцсетях.

Другая украинская актриса рассказала об абортах в молодом возрасте и о том, сожалеет ли она об этом.