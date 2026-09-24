В інтерв’ю для каналу Дім, акторка відверто розповіла про завершення 11-річного шлюбу з актором і військовим Володимиром Ращуком та пояснила, що сьогодні зробила б інакше.

Вікторія заявила, що не шкодує про публічні розповіді щодо їхнього розлучення. Натомість вона хотіла б раніше поставити крапку у стосунках – після того, як, за її словами, дізналася про зради чоловіка.

Якби я мала змогу повернути час назад, то припинила б це раніше. Я б не давала стільки шансів і не пробачала б. На мене це не схоже.

За словами акторки, особливо складним цей період був через вагітність. Вона додала, що сьогодні вже відновилася після розриву і вдячна за сина Ярему.

Що сказала про нові стосунки ексчоловіка

Окремо Білан-Ращук висловилася про жінку, з якою нині, за її словами, будує стосунки Володимир. Акторка зазначила, що не злиться на неї, а радше співчуває, адже переконана: ніхто не може бути впевнений, що подібна ситуація не повториться. Без побажань "щастя в новому житті" теж не обійшлося – щоправда, у дуже своєрідній формі. Вікторія заявила, що "Бог їм у поміч".

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11 років разом і складне розлучення

Нагадаємо, Віктоія Білан-Ращук та Володимир Ращук офіційно розлучилися у червні 2026 року. Про кризу у шлюбі стало відомо навесні. Причиною розриву акторка називала невірність чоловіка та стверджувала, що зради відбувалися навіть під час її вагітності.

Сина Ярему Вікторія народила після ЕКЗ із шостої спроби. Нині хлопчик живе з мамою. За словами акторки, з колишнім чоловіком вона практично не спілкується, а після розриву той заблокував її у соцмережах.

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