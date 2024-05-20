В одном интервью она откровенно сказала о бывшей работе в России. Кино 24 расскажет, в чем тогда была причина и где Виктория Литвиненко сейчас.

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Работа в России в 2017 году

В интервью Алине Доротюк она рассказала, что после 2014 года ее муж Сергей Стрельников уехал из России. Однако, из-за финансовых трудностей и отсутствия работы в Украине они согласились на российский проект в 2017 году.

"Нас с ним попутало в 2017 году. Не буду придумывать. Вот так произошло", – поделилась она.

Литвиненко добавила, что сначала продюсеры убеждали их с мужем в том, что проект будет сниматься не в России, а в Грузии, однако в последний момент они изменили последнюю на Осетию.

В 2017 году, когда не было работы, компания Star Media сделала предложение и он (Сергей Стрельников – Кино 24) поставил условие, чтобы не снимали в России. Должны были снимать в Грузии. Очень хотелось работать, но главное, чтобы не в России. Но они сменили Грузию на Осетию. Сейчас можно долго говорить об этом, и это будет звучать как оправдание. Оправданий нет. Мы там были. Мы когда только приехали, то подумали, что это ошибка,

– делилась Виктория.

Актриса также извинилась перед украинцами за то, что так произошло.

Извините, пожалуйста. Если кому-то нужны извинения, извините нас, пожалуйста. Но я делала свою работу. Чтобы прокормить себя и свою семью, мне нужно было работать,

– добавила она.

Где сейчас Виктория Литвиненко

В начале полномасштабного вторжения Виктория с детьми сначала поехала в Тернополь, а затем уже в Ивано-Франковск. Однако, все же вскоре они приняли решение уехать в Литву. Причиной выезда актрисы было начало съемочного процесса в этой стране.

У меня там должны были быть съемки, меня пригласили, поэтому я собрала своих детей и сказала, что мы едем. Если бы не съемки, я не поехала бы,

– рассказала Виктория.

Актриса отмечала, что она не хотела ехать и ей было не комфортно покидать Украину. Вскоре она все же вернулась на Родину, что заметно по ее постам на странице в инстаграме.

Виктория снялась в литовском сериале "Своими глазами". Она рассказывала, что эта история как рассказ о том, что происходит в Украине, однако, рассказать абсолютно обо всех зверствах, которые творились, в проекте, к сожалению, не удалось.

Совсем недавно, в апреле 2024 года, также дебютировал сериал "Кришталеві джерела", в котором приняла участие Виктория.