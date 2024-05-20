В одному інтерв'ю вона відверто сказала про колишню роботу в Росії. Кіно 24 розповість, в чому тоді була причина та де Вікторія Литвиненко зараз.

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Робота в Росії в 2017

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона розповіла, що після 2014 року її чоловік Сергій Стрельников виїхав з Росії. Однак, через фінансові труднощі та відсутність роботи в Україні вони погодилися на російський проєкт у 2017 році.

"Нас із ним поплутало у 2017 році. Не вигадуватиму. Ось так сталося", – поділилася вона.

Литвиненко додала, що спочатку продюсери переконували їх із чоловіком у тому, що проєкт зніматиметься не в Росії, а в Грузії, однак в останній момент вони змінили останню на Осетію.

У 2017 році, коли не було роботи, компанія Star Media зробила пропозицію і він (Сергій Стрельников – Кіно 24) поставив умову, щоб не знімали в Росії. Мали знімати в Грузії. Дуже хотілося працювати, але головне, щоб не в Росії. Але вони змінили Грузію на Осетію. Зараз можна довго говорити про це, і це звучатиме як виправдання. Виправдань немає. Ми там були. Ми коли тільки приїхали, то подумали, що це помилка,

– ділилася Вікторія.

Акторка також вибачилась перед українцями за те, що так сталося.

Вибачте, будь ласка. Якщо комусь потрібні вибачення, вибачте нам, будь ласка. Але я робила свою роботу. Щоб прогодувати себе та свою сім'ю, мені потрібно було працювати,

– додала вона.

Де зараз Вікторія Литвиненко

На початку повномасштабного вторгнення Вікторія з дітьми спершу поїхала до Тернополя, а згодом вже в Івано-Франківськ. Однак, все ж незабаром вони ухвалили рішення виїхати до Литви. Причиною виїзду акторки був початок знімального процесу в цій країні.

В мене там мали бути зйомки, мене запросили, тому я зібрала своїх діток і сказала, що ми їдемо. Якби не зйомки, я не поїхала б,

– розповіла Вікторія.

Акторка зазначала, що вона не хотіла їхати і їй було не комфортно покидати Україну. Невдовзі вона все ж повернулася на Батьківщину, що помітно по її постах на сторінці в інстаграмі.

Вікторія знялася в литовському серіалі "На власні очі". Вона розповідала, що ця історія як розповідь про те, що відбувається в Україні, однак, розповісти абсолютно про всі звірства, які коїлися, в проєкті, на жаль, не вдалося.

Зовсім нещодавно, в квітні 2024 року, також дебютував серіал "Кришталеві джерела", в якому взяла участь Вікторія.