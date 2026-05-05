Не только Тоня Хижняк: еще одна известная украинская актриса сыграет в "Любви и пламени"
- Виктория Литвиненко присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала "Любовь и пламя".
- Актриса ранее снималась в таких проектах, как "Цвет мести" и "Первые ласточки".
Создатели популярного украинского сериала "Любовь и пламя" продолжают раскрывать подробности второго сезона. В частности, рассказывают о новых лицах среди актерского состава.
Недавно стало известно, что во втором сезоне зрители увидят Антонину Хижняк. А теперь на инстаграм-странице stbserial появилась информация, что на экранах также появится Виктория Литвиненко.
Виктория Литвиненко сыграет во 2-м сезоне "Любовь и пламя": что известно?
Виктория Литвиненко присоединилась к невероятному касту второго сезона украинского сериала "Любовь и пламя". Пока неизвестно, какую именно роль воплотит актриса, однако эта новость уже порадовала поклонников украинских сериалов. Ведь Виктория Литвиненко – по-настоящему талантливая артистка, которая давно полюбилась зрителям.
Вот, что пишут украинцы под публикацией с этой новостью:
- "Вау! Вот это актеры собрались во втором сезоне"
- "Кайф! Как же я люблю эту актрису! Сколько классных актеров в этом сериале, не могу дождаться выхода второго сезона"
- "Ура! Соскучилась уже по Виктории Литвиненко!"
- "В крутом сериале – одна из лучших актрис украинского кино"
Комментарии под публикацией / Скриншот из инстаграма
В каких еще фильмах и сериалах можно увидеть Викторию Литвиненко?
До своей роли во втором сезоне сериала "Любовь и пламя" Виктория Литвиненко появлялась в огромном количестве действительно крутых украинских лент. Ее можно увидеть в таких проектах:
- "Цвет мести",
- "Первые ласточки",
- "Врач по призванию",
- "Узнай меня",
- "Цвет страсти",
- "На первой на линии жизни" и во многих других.
Актриса редко дает интервью или появляется на мероприятиях, однако ранее она поговорила с украинской журналисткой Алиной Доротюк, где рассказала больше о своих проектах, карьере и личной жизни.
Пока все в ожидании премьеры 2-го сезона сериала "Любовь и пламя", выбирайте другую ленту с Викторией Литвиненко и наслаждайтесь ее изысканной игрой на экране.