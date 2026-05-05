Не только Тоня Хижняк: еще одна известная украинская актриса сыграет в "Любви и пламени"

Создатели популярного украинского сериала "Любовь и пламя" продолжают раскрывать подробности второго сезона. В частности, рассказывают о новых лицах среди актерского состава.

Недавно стало известно, что во втором сезоне зрители увидят Антонину Хижняк. А теперь на инстаграм-странице stbserial появилась информация, что на экранах также появится Виктория Литвиненко.

Виктория Литвиненко сыграет во 2-м сезоне "Любовь и пламя": что известно?

Виктория Литвиненко присоединилась к невероятному касту второго сезона украинского сериала "Любовь и пламя". Пока неизвестно, какую именно роль воплотит актриса, однако эта новость уже порадовала поклонников украинских сериалов. Ведь Виктория Литвиненко – по-настоящему талантливая артистка, которая давно полюбилась зрителям.

Вот, что пишут украинцы под публикацией с этой новостью:

"Вау! Вот это актеры собрались во втором сезоне"

"Кайф! Как же я люблю эту актрису! Сколько классных актеров в этом сериале, не могу дождаться выхода второго сезона"

"Ура! Соскучилась уже по Виктории Литвиненко!"

"В крутом сериале – одна из лучших актрис украинского кино"



Комментарии под публикацией / Скриншот из инстаграма

В каких еще фильмах и сериалах можно увидеть Викторию Литвиненко?

До своей роли во втором сезоне сериала "Любовь и пламя" Виктория Литвиненко появлялась в огромном количестве действительно крутых украинских лент. Ее можно увидеть в таких проектах:

"Цвет мести",

"Первые ласточки",

"Врач по призванию",

"Узнай меня",

"Цвет страсти",

"На первой на линии жизни" и во многих других.

Актриса редко дает интервью или появляется на мероприятиях, однако ранее она поговорила с украинской журналисткой Алиной Доротюк, где рассказала больше о своих проектах, карьере и личной жизни.

Пока все в ожидании премьеры 2-го сезона сериала "Любовь и пламя", выбирайте другую ленту с Викторией Литвиненко и наслаждайтесь ее изысканной игрой на экране.