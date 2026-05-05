Нещодавно стало відомо, що у другому сезоні глядачі побачать Антоніну Хижняк. А тепер на інстаграм-сторінці stbserial з'явилась інформація, що на екранах також з'явиться Вікторія Литвиненко.

Вікторія Литвиненко зіграє у 2-му сезоні "Кохання та полум'я": що відомо?

Вікторія Литвиненко доєдналася до неймовірного касту другого сезону українського серіалу "Кохання та полум'я". Наразі невідомо, яку саме роль втілить акторка, однак ця новина вже потішила прихильників українських серіалів. Адже Вікторія Литвиненко – по-справжньому талановита артистка, яка давно полюбилася глядачам.

Ось, що пишуть українці під публікацією із цією новиною:

"Вау! Оце актори зібрались у другому сезоні"

"Кайф! Як же я люблю цю актрису! Скільки класних акторів в цьому серіалі, не можу дочекатися виходу другого сезону"

"Ура! Скучила вже за Вікторією Литвиненко!"

"В крутому серіалі – одна із найкращих актрис українського кіно"



Коментарі під публікацією / Скриншот із інстаграму

У яких ще фільмах та серіалах можна побачити Вікторію Литвиненко?

До своєї ролі у другому сезоні серіалу "Кохання та полум'я»" Вікторія Литвиненко з'являлася у величезній кількості справді крутих українських стрічок. Її можна побачити у таких проєктах:

"Колір помсти",

"Перші ластівки",

"Лікарка за покликанням",

"Впізнай мене",

"Колір пристрасті",

"На першій на лінії життя" та у багатьох інших.

Акторка рідко дає інтерв'ю чи з'являється на заходах, однак раніше вона поговорила з українською журналісткою Аліною Доротюк, де розповіла більше про свої проєкти, кар'єру та особисте життя.

Поки всі в очікуванні прем'єри 2-го сезону серіалу "Кохання та полум'я", обирайте іншу стрічку з Вікторією Литвиненко та насолоджуйтесь її вишуканою грою на екрані.