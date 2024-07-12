Вечером 11 июля театр сообщил о гибели Виталия Маркитана через социальные сети. Погибший, военный, работал там с 2021 года.

Не пропустите Ушла после долгих страданий: стали известны подробности смерти звезды "Сияния" Шелли Дюваль

На фронте погиб Виталий Маркитан

С самого начала большой войны в 2022 году помощник режиссера театра сделал сознательный гражданский выбор и стал на защиту Украины.

Горько осознавать, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту. Выражаем соболезнования родным, близким, коллегам и собратьям погибшего. В этот горький момент разделяем горе родных героя, склоняем головы в глубокой скорби. Слава украинскому воину! Светлая и вечная память,

– говорится в заметке театра.

Известно, что он работал в театре как помощник режиссера Одесского украинского музыкально-драматического театра имени Василия Василька. В комментариях под заметкой люди пишут соболезнования его близким, семье и театру, выражая благодарность за сознательное решение и защиту.