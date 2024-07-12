Ввечері 11 липня театр повідомив про загибель Віталія Маркитана через соціальні мережі. Військовий, що загинув, працював там з 2021 року.

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На фронті загинув Віталій Маркитан

Від самого початку великої війни у 2022 році помічник режисера театру зробив свідомий громадянський вибір та став на захист України.

Гірко усвідомлювати, що ніколи більше не зможемо разом творити, і не зможемо віддячити за захист. Висловлюємо співчуття рідним, близьким, колегам і побратимам загиблого. У цю гірку мить розділяємо горе рідних героя, схиляємо голови у глибокій скорботі. Слава українському воїну! Світла та вічна пам'ять,

– йдеться у дописі театру.

Відомо, що він працював у театрі як помічник режисера Одеського українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. В коментарях під дописом люди пишуть співчуття його близьким, родині та театру, висловлюючи вдячність за свідоме рішення та захист.