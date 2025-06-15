Накануне известная украинская актриса, которую вы скоро сможете увидеть на Новом канале в сериале "Семья по воскресеньям", Виталина Библив поделилась воспоминаниями о своем папе. В материале узнаете, что она сказала.

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Виталина Библив о своем отце

Виталина Библив признается, он отца ей передались хорошее чувство юмора, обостренное чувство справедливости, умение играть на баяне и, конечно, дисциплина, ведь он военный. Актриса с теплотой говорит о своем отце, называя его кумиром и защитником. В детстве ей всегда хотелось спрятаться в его объятиях, когда становилось страшно.

Я абсолютно папина дочка! Помню, когда я была еще совсем маленькая, года два-три, папа брал на руки, подбрасывал вверх и кричал: "Ты моя Булька!" Я видела его голубые глаза и хохотала,

– говорит актриса.

Также Виталина вспоминает парады в военном городке, где они жили. Военным родителям разрешали брать детей с собой: пока они шагали, дети шли рядом. Ей было трудно успевать за взрослыми шагами, поэтому часто приходилось подбегать, но в эти моменты ее переполняло чувство гордости.

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