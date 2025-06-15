Напередодні відома українська акторка, яку ви скоро зможете побачити на Новому каналі в серіалі "Сім’я по неділях", Віталіна Біблів поділилася спогадами про свого татуся. У матеріалі дізнаєтесь, що вона сказала.

Дивіться також Де зараз акторка, яка зіграла роль Тетяни в легендарному українському серіалі "Спіймати Кайдаша"

Віталіна Біблів про свого батька

Віталіна Біблів зізнається, він батька їй передалися гарне почуття гумору, загострене відчуття справедливості, вміння грати на баяні та, звісно, дисципліна, адже він військовий. Акторка з теплотою говорить про свого батька, називаючи його кумиром і захисником. У дитинстві їй завжди хотілося сховатися в його обіймах, коли ставало страшно.

Я абсолютно татова донька! Пригадую, коли я була ще зовсім маленька, років два-три, тато брав на руки, підкидав угору і кричав: "Ти моя Булька!" Я бачила його блакитні очі й реготала,

– каже акторка.

Також Віталіна згадує паради у військовому містечку, де вони мешкали. Військовим батькам дозволяли брати дітей із собою: поки вони крокували, діти ішли поряд. Їй було важко встигати за дорослими кроками, тому часто доводилося підбігати, але в ці моменти її переповнювало почуття гордості.

До речі, актор серіалу "Голова" шокував залаштунками дубляжу інтимних сцен: "Ми просто облизуємо руку". Дізнайтесь подробиці – за посиланням.