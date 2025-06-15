Я абсолютно папина дочка, известная украинская актриса растрогала воспоминаниями о своем отце
- Виталина Библив поделилась воспоминаниями о своем отце, в частности, рассказала, что от него ей передались чувство юмора, справедливость, умение играть на баяне и дисциплина.
- Актриса вспоминает, как в детстве отец подбрасывал ее вверх, называл "Булька", и как она чувствовала гордость, когда шла рядом с ним на военных парадах.
15 июня в Украине будут отмечать День отца. Традиционно этот теплый праздник приходится на третье воскресенье июня.
Накануне известная украинская актриса, которую вы скоро сможете увидеть на Новом канале в сериале "Семья по воскресеньям", Виталина Библив поделилась воспоминаниями о своем папе. В материале узнаете, что она сказала.
Смотрите также Где сейчас актриса, которая сыграла роль Татьяны в легендарном украинском сериале "Поймать Кайдаша"
Виталина Библив о своем отце
Виталина Библив признается, он отца ей передались хорошее чувство юмора, обостренное чувство справедливости, умение играть на баяне и, конечно, дисциплина, ведь он военный. Актриса с теплотой говорит о своем отце, называя его кумиром и защитником. В детстве ей всегда хотелось спрятаться в его объятиях, когда становилось страшно.
Я абсолютно папина дочка! Помню, когда я была еще совсем маленькая, года два-три, папа брал на руки, подбрасывал вверх и кричал: "Ты моя Булька!" Я видела его голубые глаза и хохотала,
– говорит актриса.
Также Виталина вспоминает парады в военном городке, где они жили. Военным родителям разрешали брать детей с собой: пока они шагали, дети шли рядом. Ей было трудно успевать за взрослыми шагами, поэтому часто приходилось подбегать, но в эти моменты ее переполняло чувство гордости.
Кстати, актер сериала "Голова" шокировал закулисьем дубляжа интимных сцен: "Мы просто облизываем руку". Узнайте подробности – по ссылке.