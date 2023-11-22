Перестала существовать, – украинская актриса рассказала, почему не общается с предательницей Безрук

С началом полномасштабного вторжения некоторые украинские знаменитости предали Родину. Среди них – актриса Галина Безрук. Несмотря на великую войну с актрисой, общалась коллега Виталина Библив, но недавно они оборвали связь с предательницей. Теперь Виталина объяснила, почему приняла такое решение.

Она рассказала, что Галина перестала для нее существовать, после того как появилась на красной дорожке фестиваля Михалкова в России. В то же время актриса подчеркнула, что не осуждает коллегу, ведь это был ее сознательный выбор.

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Виталина Библив рассказала об общении с Галиной Безрук

Знаменитость поделилась, что хотя они с предательницей общались, и Виталина знает некоторые причины, по которым Галина молчит о войне, она все равно решила вычеркнуть ее из своей жизни. Библив сделала это после появления Безрук на красной дорожке фестиваля Михалкова.

Когда она появилась у Михалкова на красной дорожке, я перестала ее защищать. Этот человек просто перестал существовать для меня. Она сделала свой выбор. Она там. Она избрала свою Родину. Это ее выбор,

– отметила актриса.

Виталина призналась, что ей больно и обидно из-за поступка Галины, однако она ее не осуждает.

"Кто я такая, чтобы осуждать. Я не хочу озвучивать ту информацию, которую человек мне доверил в первые дни войны. Может, есть какие-то причины и мы потом узнаем. Но я не хочу ее сейчас осуждать. Выход всегда есть. Больно ли мне? Очень больно. Обидно? Всем обидно. У нас коллектив очень переживал по этому поводу. Но мы остались в своей лодке, и плывем своей территорией", – рассказала актриса.

Интервью с Виталиной Библив: смотрите видео онлайн

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