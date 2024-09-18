Актер рассказал о романе в соцсетях, в свой день рождения. В этот день когда ему исполнилось 48 лет.

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Вячеслав Довженко рассекретил роман с молодой возлюбленной: подробности

Молодая избранница Вячеслава Довженко поделилась их совместными фотографиями в соцсетях, дополнив публикацию трогательным поздравлением для актера. Она назвала его своей любовью, другом, душой, поддержкой и вдохновением, пожелав ему всего наилучшего в день рождения.



Вячеслав Довженко с любимой / Скриншот

Вячеслав Довженко, в свою очередь, подтвердил их отношения, сделав репост этой публикации. Хотя пара до сих пор держит подробности своих отношений в секрете, известно, что избранница актера значительно моложе его и работает дизайнером костюмов. Ранее, в феврале этого года, Довженко впервые публично упомянул об их романе, однако пытался держать личную жизнь в тени и не разглашал никаких подробностей.

Что известно о первой жене актера

До новых отношений Вячеслав Довженко был женат на актрисе Ксении Баша, с которой прожил в браке 17 лет. У супругов родилось двое сыновей.

Однако в 2018 году пара приняла решение развестись. После этого актер длительное время не рассказывал о своей личной жизни, пока не стало известно о его новом романе с младшей избранницей.