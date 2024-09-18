Актор розповів про роман у соцмережах, у свій день народження. У цей день коли йому виповнилося 48 років.

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В'ячеслав Довженко розсекретив роман з молодою коханою: подробиці

Молода обраниця В'ячеслава Довженка поділилася їхніми спільними фотографіями у соцмережах, доповнивши публікацію зворушливим привітанням для актора. Вона назвала його своєю любов'ю, другом, душею, підтримкою та натхненням, побажавши йому всього найкращого в день народження.



В'ячеслав Довженко з коханою / Скриншот

В'ячеслав Довженко, своєю чергою, підтвердив їхні стосунки, зробивши репост цієї публікації. Хоча пара й досі тримає подробиці своїх відносин у секреті, відомо, що обраниця актора значно молодша за нього та працює дизайнеркою костюмів. Раніше, у лютому цього року, Довженко вперше публічно згадав про їхній роман, проте намагався тримати особисте життя в тіні й не розголошував жодних подробиць.

Що відомо про першу дружину актора

До нових стосунків В'ячеслав Довженко був одружений з акторкою Ксенією Баша, з якою прожив у шлюбі 17 років. У подружжя народилося двоє синів.

Однак у 2018 році пара прийняла рішення розлучитися. Після цього актор тривалий час не розповідав про своє особисте життя, аж поки не стало відомо про його новий роман з молодшою обраницею.