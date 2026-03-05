Где сейчас Вячеслав Василюк, который снимался в первом украинском фильме ужасов "Штольня"

Украинский актер театра и кино Вячеслав Василюк в детстве мечтал стать пилотом, но в итоге выбрал сцену. За годы карьеры он сыграл в более чем 150 фильмах и сериалах.

Однако после начала полномасштабной войны актеру на время пришлось отойти от профессии. Где сейчас Вячеслав Василюк и чем он занимается сегодня – смотрите далее в материале 24 Канала.

Родился будущий актер 10 декабря 1972 года в Киеве. В детстве Вячеслав мечтал стать пилотом, чтобы управлять самолетом. Однако уже в подростковом возрасте его взгляды изменились. Он учился в ПТУ на монтажника радиоаппаратуры. В то время большую популярность приобретали КВН. Вячеслав любил читать монологи, сатиру и юморески. И даже несколько раз участвовал в конкурсе в училище. Выступая на сцене он почувствовал, что может стать актером. Это мнение поддерживали друзья и преподаватели. По совету одного из них он пошел в Народный эстрадный театр любителей "ЕТА" при Киевском политехническом университете (КПИ). Там в 17 лет он впервые вышел на сцену, исполняя эпизодическую роль. Затем Вячеслав поступил в армию, но даже там пытался организовывать мероприятия, чтобы быть вовлеченным как актер. После службы он вернулся в театр и поступил в Эстрадно-цирковую академию как артист разговорного жанра, где учился почти пять лет. К тому же известно, что актер окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Вячеслав Василюк / Фото из инстаграма актера

Родители никогда не вмешивались в мою личную жизнь и не указывали, кем мне быть в будущем. Они считали, что я – взрослый человек, и в свои 21 или 22 года я уже сам должен решать, какую профессиональную дорогу мне выбрать,

– рассказывал Вячеслав в интервью "Высокому замку".

Поэтому актер в течение 20 лет работал в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Его первая роль в кино была в 1995 году в фильме "Казненные рассветы" режиссера Григория Кохана. Однако эпизод тогда вырезали. На большом экране он появился уже в фильме "Железная сотня" режиссера Олеся Янчука по мотивам книги Юрия Борца "В водовороте борьбы", где играл стрелка УПА под псевдонимом "Когут". Об этом актер рассказал в видео на ютуб-канале Svyat Suprunov. Сегодня в активе Василюка более 150 фильмов и сериалов, среди которых "Плохой хороший коп", "Следователи", "Штольня", "Женский доктор" и другие.

Заметим, что "Штольня" стала первым украинским фильмом ужасов. Премьера ленты в Украине состоялась 13 апреля 2006 года. Накануне наша редакция писала интересные факты о "Штольне".

Вячеслав Василюк на съемочной площадке / Фото из инстаграма актера

Кроме того, что Вячеслав является актером театра и кино, он также известен публике как телеведущий. В 2008 году он вел программу "Званый ужин" на телеканале СТБ. Кастинг на эту должность, кстати, прошел не с первого раза. Также Вячеслав Василюк был ведущим шоу "Спокойной ночи, дети" на Первом национальном телеканале.

Из интересного, несколько месяцев актер прожил в США: сначала в Нью-Йорке, потом в Сан-Франциско.

Мы поехали как туристы. А чтобы там работать легально, особенно в театре или сниматься в кино, надо иметь разрешение на работу. Если такого разрешения нет и ты плохо знаешь английский, то тебя никуда не возьмут. Но мы не жалуемся, потому что с женой много путешествовали, много чего интересного узнали, увидели, как живут в Штатах актеры,

– рассказывал он.

Личная жизнь Вячеслава Василюка

Известно, что актер женат и имеет сына. В инстаграме он публиковал фото с внучкой, однако деталей личной жизни не раскрывает.

Где сейчас Вячеслав Василюк?

Актер остается в Украине. Из-за полномасштабного вторжения России Вячеслав на полтора года выпал из профессии и вынужден был работать на других работах, в частности курьером.

Должен был кормить семью. Должен был где-то работать. Менял две работы. Работал курьером потому, что у меня было авто,

– рассказывал Василюк в интервью Владу Колдуновичу.

Вячеслав Василюк на работе / Фото из его инстаграма

Сейчас в соцсетях Вячеслава указано, что он является актером, режиссером, а также преподает актерское мастерство онлайн. Кроме того, известно, что он занимается спортом, чтобы поддерживает хорошую физическую форму.