Дом Гарри Поттера находится в городе Бракнел, Англия. Он служил домом Дурслов и их племяннику Гарри Поттеру, а сейчас привлек внимание фанатов. Впрочем, такая популярность вызывала некоторые неудобства нового владельца и его семьи.

Смотрите также 10 фильмов и сериалов Netflix, которые чаще всего выбирают украинцы

Владелец дома Гарри Поттера пожаловался на фанатов

В разговоре с The Sun жители сказали: "У нас были люди, которые заливались слезами. Это удивительно. Ну дети, это понятно, но взрослые! Иногда они одевались и воспроизводили сцены из "Гарри Поттера".

"Однажды кто-то пытался перелезть на забор. Тогда мы сказали: "Боже мой, не делайте этого!",

– продолжили они.

Позже владелец даже решил помочь поклонникам и поставил свою машину так, чтобы они могли делать хорошие фото на фоне дома, но впоследствии пожалел об этом: "Я не против. Гарри удивителен, я это понимаю, но ты возвращаешься с работы, а они все уезжают. Это безумно. Мы знали, какой дом мы покупаем, но нам не сообщили, что фаны здесь каждый день. Они здесь постоянно".

Напомним, Гарри Поттер жил в этом доме в кладовке под лестницей, прежде чем получить собственную спальню. Владелец рассказал: "Кладовка все еще сохраняется. Никто никогда не менял ее. Так на самом деле Гарри Поттер мог бы жить здесь до сих пор. Но мы используем ее для хранения мусора, курток и гладильных досок".



План этажа дома Гарри Поттера / Chancellors

Интересно, что недавно в Токио открыли тематический парк, основанный на фильмах о Гарри Поттере.