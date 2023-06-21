Будинок Гаррі Поттера розташований у місті Бракнел, Англія. Він служив домом Дурслів та їхньому племіннику Гаррі Поттеру, а зараз привернув неабияку увагу фанатів. Втім, така популярність викликала деякі незручності для нового власника та його сім'ї.

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Власник будинку Гаррі Поттера поскаржився на фанатів

У розмові з The Sun мешканці сказали: "У нас були люди, які заливалися слізьми. Це дивно. Ну діти, це зрозуміло, але дорослі! Іноді вони одягалися і відтворювали сцени з "Гаррі Поттера".

"Одного разу хтось намагався перелізти на паркан. Тоді ми сказали: "Боже мій, не робіть цього!",

– продовжили вони.

Пізніше власник навіть вирішив допомогти шанувальникам і поставив свою машину так, щоб вони могли робити гарні фото на тлі будинку, але згодом пожалів про це: "Я не проти. Гаррі дивовижний, я це розумію, але ти повертаєшся з роботи, а вони всі їдуть. Це божевільно. Ми знали, який будинок ми купуємо, але нам не повідомили, що фани тут кожен день. Вони тут постійно".

Нагадаємо, Гаррі Поттер жив у цьому будинку в комірчині під сходами, перш ніж отримати власну спальню. Власник розповів: "Комірчина все ще зберігається. Ніхто ніколи не змінював її. Так насправді Гаррі Поттер міг би жити тут досі. Але ми використовуємо її для зберігання сміття, курток і прасувальної дошки".



План поверху будинку Гаррі Поттера / Chancellors

Цікаво, що нещодавно в Токіо відкрили тематичний парк, заснований на фільмах про Гаррі Поттера.