Концерт Дантеса со вчерашнего вечера активно обсуждают в сети, ведь у многих зрителей остались положительные впечатления. Кстати, недавно артист дебютировал в кино. В каком фильме он снялся, расскажет 24 Канал.

В каком фильме снялся Владимир Дантес?

Владимир Дантес сыграл главную роль в украинском исторически-эротическом триллере "Все оттенки соблазна", режиссером которого стала Ирина Громозда. Премьера фильма состоялась 12 февраля.

Партнершей артиста в ленте стала Елена Лавренюк, известная по сериалу "Кофе с кардамоном". Также к съемкам присоединились Даниэль Салем, Оксана Черкашина и Елена Хохлаткина.

Лавренюк и Дантес во "Всех оттенках соблазна" / Кадр из фильма

События триллера разворачиваются в конце XIX века в Лемберге. Амелия Крижевская-Зег, которая является дочерью изобретателя керосиновой лампы Иоганна Зега, возвращается из свадебного путешествия вместе со своим мужем, Томашем Крижевским. Супруги и их слуги поселяются в семейном имении, в котором царит опасность.

У каждого из жителей дома есть собственная цель: кто-то хочет завладеть состоянием Амелии, кто-то хочет занять ее роль, а кто-то стремится, чтобы женщина исчезла. В поместье полно интриг.

"Все оттенки соблазна": смотрите онлайн трейлер фильма

Как прошел концерт Владимира Дантеса?