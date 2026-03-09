Концерт Дантеса со вчерашнего вечера активно обсуждают в сети, ведь у многих зрителей остались положительные впечатления. Кстати, недавно артист дебютировал в кино. В каком фильме он снялся, расскажет 24 Канал.
Кстати Презентация альбома, обновленная программа и звездные гости: Дантес сыграл большой концерт в Киеве
В каком фильме снялся Владимир Дантес?
Владимир Дантес сыграл главную роль в украинском исторически-эротическом триллере "Все оттенки соблазна", режиссером которого стала Ирина Громозда. Премьера фильма состоялась 12 февраля.
Партнершей артиста в ленте стала Елена Лавренюк, известная по сериалу "Кофе с кардамоном". Также к съемкам присоединились Даниэль Салем, Оксана Черкашина и Елена Хохлаткина.
Лавренюк и Дантес во "Всех оттенках соблазна" / Кадр из фильма
События триллера разворачиваются в конце XIX века в Лемберге. Амелия Крижевская-Зег, которая является дочерью изобретателя керосиновой лампы Иоганна Зега, возвращается из свадебного путешествия вместе со своим мужем, Томашем Крижевским. Супруги и их слуги поселяются в семейном имении, в котором царит опасность.
У каждого из жителей дома есть собственная цель: кто-то хочет завладеть состоянием Амелии, кто-то хочет занять ее роль, а кто-то стремится, чтобы женщина исчезла. В поместье полно интриг.
"Все оттенки соблазна": смотрите онлайн трейлер фильма
Как прошел концерт Владимира Дантеса?
Концерт, который организовала компания Serious & Co Agency, собрал sold out. Владимир Дантес спел треки, которые уже давно полюбились украинцам: "Губы в губах", "Рыжая вода", "Я воспитываю детей", "Стожары", "Я останусь молодым", "Оля", "Слышишь" и другие, а также песни с мини-альбома "надо идти", который выйдет 12 марта.
На сцену также вышли MONATIK и Алексей Дурнев, которые вместе с Дантесом выполнили совместный трек "Музыка", а вот благотворительный аукцион проводил стендап-комик Василий Байдак.
Во время шоу удалось собрать около 400 тысяч гривен на помощь подразделению ГУР МО "Сакура". В частности, встречу с Владимиром в гримерке разыграли за 180 тысяч гривен.