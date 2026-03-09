Концерт Дантеса з учорашнього вечора активно обговорюють у мережі, адже у багатьох глядачів залишилися позитивні враження. До речі, нещодавно артист дебютував у кіно. В якому фільмі він знявся, розповість 24 Канал.

В якому фільмі знявся Володимир Дантес?

Володимир Дантес зіграв головну роль в українському історично-еротичному трилері "Всі відтінки спокуси", режисеркою якого стала Ірина Громозда. Прем'єра фільму відбулась 12 лютого.

Партнеркою артиста у стрічці стала Олена Лавренюк, відома за серіалом "Кава з кардамоном". Також до зйомок долучилися Даніель Салем, Оксана Черкашина та Олена Хохлаткіна.

Лавренюк і Дантес у "Всіх відтінках спокуси" / Кадр із фільму

Події трилеру розгортаються наприкінці ХІХ століття в Лемберзі. Амелія Крижевська-Зег, яка є донькою винахідника гасової лампи Йогана Зега, повертається з весільної подорожі разом зі своїм чоловіком, Томашем Крижевським. Подружжя та їхні слуги оселяються в родинному маєтку, в якому панує небезпека.

У кожного з мешканців будинку є власна мета: хтось хоче заволодіти статками Амелії, хтось хоче зайняти її роль, а хтось прагне, щоб жінка зникнула. У маєтку повно інтриг.

"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн трейлер фільму

Як пройшов концерт Володимира Дантеса?