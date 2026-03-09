Концерт Дантеса з учорашнього вечора активно обговорюють у мережі, адже у багатьох глядачів залишилися позитивні враження. До речі, нещодавно артист дебютував у кіно. В якому фільмі він знявся, розповість 24 Канал.
До речі Презентація альбому, оновлена програма й зіркові гості: Дантес відіграв великий концерт у Києві
В якому фільмі знявся Володимир Дантес?
Володимир Дантес зіграв головну роль в українському історично-еротичному трилері "Всі відтінки спокуси", режисеркою якого стала Ірина Громозда. Прем'єра фільму відбулась 12 лютого.
Партнеркою артиста у стрічці стала Олена Лавренюк, відома за серіалом "Кава з кардамоном". Також до зйомок долучилися Даніель Салем, Оксана Черкашина та Олена Хохлаткіна.
Лавренюк і Дантес у "Всіх відтінках спокуси" / Кадр із фільму
Події трилеру розгортаються наприкінці ХІХ століття в Лемберзі. Амелія Крижевська-Зег, яка є донькою винахідника гасової лампи Йогана Зега, повертається з весільної подорожі разом зі своїм чоловіком, Томашем Крижевським. Подружжя та їхні слуги оселяються в родинному маєтку, в якому панує небезпека.
У кожного з мешканців будинку є власна мета: хтось хоче заволодіти статками Амелії, хтось хоче зайняти її роль, а хтось прагне, щоб жінка зникнула. У маєтку повно інтриг.
"Всі відтінки спокуси": дивіться онлайн трейлер фільму
Як пройшов концерт Володимира Дантеса?
Концерт, який організувала компанія Serious & Co Agency, зібрав sold out. Володимир Дантес заспівав треки, які вже давно полюбились українцям: "Губи у губах", "Руда вода", "Я виховую дітей", "Стожари", "Я залишусь молодим", "Оля", "Чуєш" та інші, а також пісні з мініальбому "треба йти", який вийде 12 березня.
На сцену також вийшли MONATIK та Олексій Дурнєв, які разом з Дантесом виконали спільний трек "Музика", а от благодійний аукціон проводив стендап-комік Василь Байдак.
Під час шоу вдалося зібрати близько 400 тисяч гривень на допомогу підрозділу ГУР МО "Сакура". Зокрема, зустріч з Володимиром у гримерці розіграли за 180 тисяч гривень.