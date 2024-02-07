Коллеги Владимира рассказали о своих воспоминаниях с первого и последнего дня актера в театре. Узнайте в материале, какие теплые мгновения с Фединчуком греют душу актерам Ровенского театра.

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Коллеги Владимира Фединчука поделились воспоминаниями о нем

С 2016 года Владимир Фединчук был актером драматического театра. Галина Цёмик вспомнила день, когда он только пришел на прослушивание. Признается, когда увидела этого актера, то сразу поняла, что этот человек пришел в театр, чтобы служить. С первого же разговора она увидела, что Фединчук – это человек правды.

В тот день, когда он пошел в военкомат, мы с ним проговорили целый час обо всем: о жизни, о творчестве. Я не знала, что он собирается уходить,

– рассказала Цёмик.

Актер Юрий Ширко поделился воспоминаниями о том, как Владимира беспокоило то, что он не на фронте. Фединчук считал, что он может быть еще полезнее, в тот момент стало очевидно, что их театральную труппу ожидают изменения, ведь один из них пойдет защищать нашу землю с оружием в руках.

Коллеги актера рассказали, как накануне прощания с Владимиром театр поставил спектакль, где он ранее исполнял главную роль:

"Когда мы сыграли "Энеиду" и вышли с портретом Володи, зал, как никогда...так никогда не аплодируют долго. Закрылся занавес, а зал аплодировал и люди стояли. Люди плакали", – рассказала Галина Цёмик.

Последний спектакль Владимира Фединчука

Последний спектакль, в котором он участвовал, вспомнил коллега Владимира Илья Евдокимов.

Он сыграл молодого Скруджа в "Рождественской истории", поцеловал сцену и ушел. Он, может, понимал, что в последний раз на этой сцене,

– поделился Илья.

Кроме того, Евдокимов вспомнил, как Владимир разговаривал с ним о театре, о том, как актеры отдают всю свою жизнь ради сцены. А Фединчук пожертвовал себя не только сцене, а и всей Украине, за которую он погиб.

Воспоминания актеров драмтеатра о Владимире Фединчуке: смотрите видео онлайн