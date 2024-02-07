Колеги Володимира розповіли про свої спогади з першого та останнього дня актора в театрі. Дізнайтесь в матеріалі, які теплі миті з Федінчуком гріють душу акторам Рівненського театру.

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Колеги Володимира Федінчука поділились спогадами про нього

З 2016 року Володимир Федінчук був актором драматичного театру. Галина Цьомик згадала день, коли він лише прийшов на прослуховування. Зізнається, коли побачила цього актора, то одразу зрозуміла, що ця людина прийшла в театр, аби служити. З першої ж розмови вона побачила, що Федінчук – це людина правди.

У той день, коли він пішов у військкомат, ми з ним проговорили цілу годину про все: про життя, про творчість. Я не знала, що він збирається іти,

– розповіла Цьомик.

Актор Юрій Ширко поділився спогадами про те, як Володимира непокоїло те, що він не на фронті. Федінчук вважав, що він може бути ще кориснішим, у той момент стало очевидно, що їхню театральну трупу очікують зміни, адже один із них піде захищати нашу землю зі зброєю в руках.

Колеги актора розповіли, як напередодні прощання з Володимиром театр поставив виставу, де він раніше виконував головну роль:

"Коли ми зіграли "Енеїду" і вийшли з портретом Володі, зал, як ніколи...так ніколи не аплодують довго. Закрилася завіса, а зал аплодував і люди стояли. Люди плакали", – розповіла Галина Цьомик.

Остання вистава Володимира Федінчука

Останню виставу, в якій він брав участь, згадав колега Володимира Ілля Євдокімов.

Він зіграв молодого Скруджа в "Різдвяній історії", поцілував сцену і пішов. Він, може, розумів, що востаннє на цій сцені,

– поділився Ілля.

Окрім того, Євдокімов пригадав, як Володимир розмовляв з ним про театр, про те, як актори віддають все своє життя заради сцени. А Федінчук пожертвував себе не лише сцені, а і всій Україні, за яку він загинув.

Спогади акторів драмтеатру про Володимира Федінчука: дивіться відео онлайн