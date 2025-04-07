Однако до полномасштабной войны актер также работал с предательницей Оксаной Байрак. Владимир рассказал, в каких отношениях они сегодня и какое сообщение от нее стало для него точкой. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Алины Доротюк.

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Владимир Гладкий о диалоге с предательницей Оксаной Байрак: что сказал актер

Владимир Гладкий рассказал, что до начала большой войны ему нравилось работать с Байрак как с профессионалом своего дела. По его словам, она могла подсказать во время съемок, как лучше что-то показать, и он очень ценил такую помощь. Она также могла смонтировать материал по-другому на этапе постпродакшна, предложив перемонтировать сцену. Однако, по словам Гладкого, ему важно, чтобы у режиссера была четкая позиция. Однако это совсем не про Оксану Байрак.

В феврале 2022 года состоялся последний диалог Владимира с режиссером. В переписке с ней Гладкий сразу спросил, что она думает о войне. Однако в ответ на это Владимир не увидел четкой политической позиции.

Я помню, как вывозил людей к границе, и мы с ней как раз параллельно переписывались. Это были первые дни полномасштабного вторжения, я как раз забирал людей из-под Киева, из-под Ирпеня. Тогда это стало точкой невозврата: или ты с Украиной, или иди нах*р. Она говорила: "Я с украинским народом, я за народ, это все власть". Я спросил: "Кто бомбит сейчас Харьков?" И в ответ услышал что-то непонятное про байрактары... И я сказал: "Все, до свидания!

– вспомнил актер.

Интервью Владимира Гладкого: смотрите видео онлайн

С того момента он ни разу не контактировал с режиссером. Он отметил, что вопрос украинского языка, культуры и позиции для него важен, поэтому о восстановлении совместных проектов с предателями даже не идет речь.

Напомним, что Байрак была одной из самых известных украинских режиссеров, но в 2022 году все изменилось. Тогда она публично выразила поддержку агрессору и режиму Путина. Кроме того, в первые же месяцы войны предательница сбежала в страну агрессора.