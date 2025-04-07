Однак до повномасштабної війни актор також працював зі зрадницею Оксаною Байрак. Володимир розповів, у яких стосунках вони сьогодні та яке повідомлення від неї стало для нього крапкою. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Володимир Гладкий про діалог зі зрадницею Оксаною Байрак: що сказав актор

Володимир Гладкий розповів, що до початку великої війни йому подобалося працювати з Байрак як з професіоналом своєї справи. За його словами, вона могла підказати під час зйомок, як краще щось показати, і він дуже цінував таку допомогу. Вона також могла змонтувати матеріал по-іншому на етапі постпродакшну, запропонувавши перемонтувати сцену. Однак, за словами Гладкого, йому важливо, щоб у режисерки була чітка позиція. Однак це зовсім не про Оксану Байрак.

У лютому 2022 року відбувся останній діалог Володимира із режисеркою. У листуванні з нею Гладкий одразу запитав, що вона думає про війну. Однак у відповідь на це Володимир не побачив чіткої політичної позиції.

Я пам'ятаю, як вивозив людей до кордону, і ми з нею якраз паралельно переписувалися. Це були перші дні повномасштабного вторгнення, я саме забирав людей з-під Києва, з-під Ірпеня. Тоді це стало точкою неповернення: або ти з Україною, або йди нах*р. Вона казала: "Я з українським народом, я за народ, це все влада". Я запитав: "Хто бомбить зараз Харків?" І у відповідь почув щось незрозуміле про байрактари... І я сказав: "Усе, до побачення!

– пригадав актор.

Інтерв'ю Володимира Гладкого: дивіться відео онлайн

З того моменту він жодного не контактував з режисеркою. Він зазначив, що питання української мови, культури та позиції для нього важливе, тому про відновлення спільних проєктів зі зрадниками навіть не йдеться.

Нагадаємо, що Байрак була однією з найвідоміших українських режисерок, але у 2022 році все змінилося. Тоді вона публічно висловила підтримку агресору та режиму Путіна. Окрім того, у перші ж місяці війни зрадниця втекла в країну агресора.