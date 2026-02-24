Знаковую роль ему принесла работа в сериале "День рождения Буржуя". Впоследствии освоил профессию ведущего, также выпустил диск романсов "Негромкий вальс", ну и конечно, что не оставил работу в театре и кино. В день его рождения 24 Канал расскажет, где Горянский сейчас и чем занимается.

Где сейчас Владимир Горянский?

Четыре года назад, перед началом полномасштабного вторжения, актер с женой отправился на Кипр, чтобы отпраздновать день рождения. Но как оказалось, тогда этот день точно не был счастливым.

Только в конце марта семья вернулась в Украину.

Владимир Горянский с женой / Фото из открытых источников

Напомним, что для Горянского это второй брак. Его первой женой была Лариса. Пара обручилась в 2002 году, однако в 2011 – развелась. Через два года после бракосочетания родилась дочь.

После возвращения в Украину актер вернулся к профессиональной деятельности. Он выступал с благотворительными спектаклями, чтобы поддержать людей и принести немного света в темные будни.

В биографии Владимира Горянского есть важный факт. В 2004 году Владимир Путин наградил актера "Орденом Дружбы", однако сегодня мужчина предпочитает этого не упоминать, потому что считает это старой историей.

И Горянский не скрывает, что когда началась большая война, то ему звонили коллеги из России, которые просили прощения. По мнению мужчины, эти слова ему не нужны и вообще с россиянами не о чем говорить.

Мы уже упоминали, что Владимир был звездой сериала "Слуга народа", где работал вместе с Владимиром Зеленским. По словам артиста, тогда еще не президент был очень требовательным и организовал работу так, чтобы все было качественно.

Владимир Горянский в сериале "Слуга народа" / Фото Студии "Квартал 95"

Сегодня народный артист продолжает жить и работать в Украине. Очевидно, что и гастролирует за рубежом. Например, сейчас актер вместе с Екатериной Кистень выступают в Европе со спектаклем "Обіцянки цяцянки".

