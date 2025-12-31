Всем надо будет включиться, –звезда фильма "Ты –космос" высказался о коллегах, которые не воюют
- Актер Владимир Кравчук, который является военнослужащим, заявил, что все рано или поздно должны будут присоединиться к войне, но он не осуждает коллег, которые сейчас не на фронте.
- Владимир Кравчук сыграл главную роль в фильме "Ты – космос", где его персонаж, Андрей, остается единственным человеком во Вселенной после взрыва Земли.
Известный украинский актер, звезда одного из самых популярных украинских фильмов "Ты –космос", Владимир Кравчук откровенно высказался о коллегах, которые сейчас не воюют. Известно, что мужчина является военнослужащим с начала полномасштабной войны в Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью для Общественного. В материале вы узнаете, что именно сказал Владимир Кравчук.
Что говорит Владимир Кравчук о коллегах, которые не воюют?
Военный Владимир Кравчук отметил, что уйти на фронт было его взвешенным личным решением. Поэтому он никого не осуждает за выбор остаться дома и продолжать свою карьеру. В то же время отмечает, что важно помнить: рано или поздно всем придется воевать.
Нас не обойдет это – всем надо будет включиться. Многие мои коллеги занимаются волонтерством, донатят, перегоняют машины. Мы когда-то сидели под границей на Сумщине, тогда еще не было активных боевых действий там, и часть из нас такая: "Да что мы тут сидим, копаем, что-то стережем. Хочется уже там, в бою, помогать, отвоевывать независимость". Тогда кто-то сказал: да подождите, еще все будет. И действительно так было, просто позже. А настоящие боевые действия несколько отрезвляют такие твои порывы,
– говорит Владимир.
В то же время Владимир Кравчук отмечает, что даже когда находится в Киеве, пытается держать себя в тонусе, ведь в любой момент может возникнуть необходимость вернуться на боевые позиции. Говоря о своем решении, актер признается: если бы не пошел в армию, то просто "съел бы себя".
По его словам, зная себя, он не смог бы больше сниматься в кино, осознавая, что в стране продолжается полномасштабная война. Актер убежден, что уничтожил бы себя самокопанием, алкоголем или чем-то другим. Поэтому его сознательное решение мобилизоваться еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину было взвешенным, и он точно об этом не жалеет.
Что известно о роли Владимира Кравчука в фильме "Ты – Космос"?
- Несмотря на то, что Владимир Кравчук сейчас является действующим военнослужащим, он также стал главным актером фильма "Ты – космос" – ленты, которая стала одной из самых успешных за последнее время.
- Владимир Кравчук сыграл в фильме главную роль нелюдимого украинского дальнобойщика, по имени Андрей.
"Ты – Космос": смотрите онлайн трейлер фильма
- В течение нескольких лет он летит на космическом судне к ближайшей черной дыре. Однако в определенный момент Земля взрывается, и происходит так, что Андрей остается единственным человеком во всей Вселенной.
- Но впоследствии с ним на связь выходит французская космическая станция Катрин.
- Теперь Катрин и Андрей вынуждены встретиться друг с другом и создать собственную вселенную.