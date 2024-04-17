Однако сам полицейский говорит, что не считает себя главным героем ленты, но благодарен журналистам за такую колоссальную работу. Владимир откровенно признался, считает ли он победу Украины на Оскаре важной.
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Владимир Никулин о победе Украины на Оскар-2024
Полицейский говорит, что не может назвать это событие триумфом, скорее – важным моментом, когда в очередной раз можно напомнить миру об Украине.
Ну, триумфом это нельзя назвать. Этот фильм стал напоминанием. Ведь сейчас в фокусе и мировых СМИ, и, может, мировой политики, кажется, нет Украины. Это очень важное событие. Это вспышка памяти о нашей борьбе, о наших страданиях в стране,
– говорит Владимир.
Мужчина соглашается с мнением Мстислава Чернова о том, что лучше бы этого фильма никогда не было.
"Возможно, как говорил Мстислав, лучше бы этого фильма никогда не было. А можно сказать так, что лучше бы этот фильм был не в это сложное время, а потом, когда наше государство отобьет агрессию. И тогда будут вспоминать, каким образом это произошло, какими усилиями состоялась эта победа и какой жертве наш народ подвергся", – думает Никулин.
Тем не менее полицейский думает, что каждая сегодняшняя победа – важна для Украины. Поэтому признание "20 дней в Мариуполе" лучшим документальным фильмом является важным вкладом в нашу большую победу против российского агрессора.
Кто такой Владимир Никулин
Полицейский Владимир Никулин – человек, который помог раскрыть преступления российских захватчиков и отразить безжалостное уничтожение Мариуполя перед миром.
Уже длительное время Владимир посвящает свою жизнь службе в правоохранительных органах. После событий 2014 года, когда Донецк был временно оккупирован, он выехал из города и присоединился к полицейским в Мариуполе.
Именно он оказался чрезвычайно полезным в спасательных операциях съемочной группы фильма "20 дней в Мариуполе", помог им выжить и эвакуировать из города важные видеоматериалы.
Начиналось все со знакомства Владимира с журналистами вблизи роддома в Мариуполе, где он сразу распознал, что это люди, которые нуждаются в помощи. И не ошибся. Полицейский несколько раз отвозил команду к местам, где можно было поймать хотя бы какую-то связь, чтобы они могли передавать отснятые материалы своим коллегам.
Кроме того, именно Владимир Никулин был тем, кто рисковал своей жизнью и безопасностью своей семьи, чтобы вывезти съемочную группу "20 дней в Мариуполе" из Мариуполя