Однак сам поліцейський каже, що не вважає себе головним героєм стрічки, але вдячний журналістам за таку колосальну роботу. Володимир відверто зізнався, чи вважає він перемогу України на Оскарі важливою.

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Володимир Нікулін про перемогу України на Оскар-2024

Поліцейський каже, що не може назвати цю подію тріумфом, радше – важливим моментом, коли вкотре можна нагадати світу про Україну.

Ну, тріумфом це не можна назвати. Цей фільм став нагадуванням. Адже зараз у фокусі та світових ЗМІ, і, може, світової політики, здається, немає України. Це дуже важлива подія. Це спалах пам'яті про нашу боротьбу, про наші страждання в країні,

– каже Володимир.

Чоловік погоджується з думкою Мстислава Чернова про те, що краще б цього фільму ніколи не було.

"Можливо, як казав Мстислав, краще б цього фільму ніколи не було. А можна сказати так, що краще б цей фільм був не в цей складний час, а потім, коли наша держава відіб'є агресію. І тоді будуть згадувати, яким чином це сталося, якими зусиллями відбулася ця перемога і якої жертви наш народ зазнав", – думає Нікулін.

Повну версію інтерв'ю з Володимиром Нікуліним читайте за посиланням.

А проте, поліцейський думає, що кожна сьогоднішня перемога – важлива для України. Тому визнання "20 днів у Маріуполі" найкращим документальним фільмом є важливим внеском у нашу велику перемогу проти російського агресора.

Хто такий Володимир Нікулін