Это долбаный трэш, известный актер-воин о том, почему отказался от роли в фильме "Раша гудбай"

Известный украинский актер, который сегодня стоит на защите Украины, Владимир Ращук высказал свое мнение о скандальном фильме "Раша гудбай". Лента подняла бешеный шквал критики еще до выхода в прокат.

Как выяснилось, Владимиру предлагали главную роль в ленте. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Obozrevatel.

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Владимир Ращук о фильме "Раша гудбай": что сказал актер

Актер признался, что ему предлагали роль, которую в конце концов сыграл звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко. В ленте также работали Екатерина Варченко, Слава Красовская, Алексей Нагрудный и другие.

Очевидно, Владимир отказался от роли в таком проекте. Он категорически отметил, что не готов сотрудничать с режиссером "Раша гудбай" Алексеем Кирющенко, который длительное время снимал проекты в стране оккупанта.

Когда появляются фильмы типа "Раша гудбай", это до*баный тр*ш. Я с ним немного связан, должен был играть в этой картине роль, которая позже досталась Андрею Исаенко. Отказался, когда узнал, что снимать будет Алексей Кирющенко. Надо сказать, что он очень умный, но мы знаем, что это за птичка на самом деле. Когда меня начали убеждать в том, что он, мол, столько делает для Украины, спросил: а что конкретно?

– сказал Ращук.

Он поинтересовался: хотя бы во время, когда российские оккупанты уничтожают нашу страну, Кирющенко смог перейти на украинский язык?

Актер отметил, что каждый должен поступать по совести, поэтому Владимир сделал свой выбор. Однако ему обидно, что коллеги таки согласились на съемки в таком проекте.

Что известно о фильме "Раша гудбай"