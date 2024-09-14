Ахтем Сеитаблаев, Ирма Витовская и другие: Зеленский наградил выдающихся кинодеятелей

14 сентября отмечают День украинского кино. По этому случаю Владимир Зеленский вручил государственные награды нескольким выдающимся деятелям киноиндустрии.

Об этом стало известно в соответствии с Указом № 629/2024 от 13 сентября.

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Так, орден "За заслуги" II степени получил кинооператор Сергей Михальчук, а орденом "За заслуги" III степени – режиссер и сценарист Алан Бадоев, режиссер Алиса Коваленко, оператор-постановщик Ярослав Пилунский, продюсер Святослав Ризоль и актер Андрей Фединчик.

Орденом княгини Ольги III степени наградили актрису и телеведущую Ирму Витовскую-Ванцу. Кроме того, президент Зеленский присвоил почетное звание народных артистов Украины Инне Капинос и Александру Санину. Звание заслуженного деятеля искусств Украины получил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, а кинопродюсеру Андрею Ризолю присвоили звание заслуженного работника культуры Украины.

Напомним, недавно в Киеве состоялась престижная национальная кинопремия "Золотая Дзига 2024", которая отмечает лучшие ленты украинского кинематографа. Триумфаторами на мероприятии стали лента Екатерины Горностай "Стоп-Земля" и полнометражный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир".