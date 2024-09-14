Про це стало відомо відповідно до Указу № 629/2024 від 13 вересня.

Цікаво Українські зрадники, які втекли в Росію після початку великої війни

Так, орден "За заслуги" II ступеня отримав кінооператор Сергій Михальчук, а орденом "За заслуги" III ступеня – режисер і сценарист Алан Бадоєв, режисерка Аліса Коваленко, оператор-постановник Ярослав Пілунський, продюсер Святослав Різоль та актор Андрій Федінчик.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили актрису та телеведучу Ірму Вітовську-Ванцу. Крім того, президент Зеленський надав почесне звання народних артистів України Інні Капінос та Олександру Саніну. Звання заслуженого діяча мистецтв України отримав актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, а кінопродюсеру Андрію Різолю присвоїли звання заслуженого працівника культури України.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відбулася престижна національна кінопремія "Золота Дзиґа 2024", яка відзначає найкращі стрічки українського кінематографа. Тріумфаторами на заході стали стрічка Катерини Горностай "Стоп-Земля" та повнометражний фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука "Памфір".