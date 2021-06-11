Название нового фильма

Новый проект будет называться "Властелин колец: война рохирримов". Об этом сообщило американское издание в своем твиттере.

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Сюжет аниме

Аниме по мотивам трилогии кинорежиссера Питера Джексона, расскажет историю о Хельмовой Пади, а также о короле Хельме Молоторуком, в честь которого был назван овраг и который провел большую часть жизни в сражениях.

Это будет еще одно эпическое изображение мира Дж. Р. Р. Толкина, о котором никогда раньше не рассказывали,

– сказал Сэм Регистр, президент Warner Bros. Animation.

Известно, что этот новый проект никак не будет связан с сериалом "Властелин колец", который запускает студия Amazon в 2021 году. Фильм с элементами аниме будет изображать события примерно за 260 лет до второго фильма оригинальной трилогии – "Властелин колец: Две крепости".

"Властелин колец": смотрите момент Битвы на Хельмовой Пади

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Ричард Бренер, президент и креативный директор New Line Cinema заявил: "Поклонники знают Хельмовую Падь, как битву на Хельмовой Пади, когда-то снятую в фильмах, с привлечением многих талантливых авторов, в частности, блестящего Кэндзи Камияма. Мы очень рады представить новое видение его истории, которая пригласит мировую публику погрузиться в богатую и сложную сагу Средиземья по-новому".

Авторы проекта

За постановку отвечает автор "Призраков в доспехах: Синдром одиночки" Кэндзи Камияма, который также снял для Netflix аниме "Ультрамен", а над сценарием работали Джеффри Аддис и Уилл Мэттьюз ("Темный кристалл: Эпоха сопротивления"). Продюсером картины выступит Джозеф Чоу ("Бегущий по лезвию: Черный лотос").

Все мы в New Line чувствуем глубокую привязанность к необычному миру, который создал Дж. Р. Р. Толкин, поэтому возможность снова окунуться в Средиземье вместе с командой Warner Bros. Animation – это сбывшаяся мечта,

– Кэролайн Блэквуд, Warner Bros. Animation.