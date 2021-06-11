Назва нового фільму

Новий проєкт матиме назву "Володар перснів: війна рогіримів". Про це повідомило американське видання у своєму твіттері.

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Сюжет аніме

Аніме за мотивами трилогії кінорежисера Пітера Джексона, розповість історію про Гельмів яр, а також про короля Рохана на ім'я Хельм, на честь якого був названий яр та який провів більшу частину життя у битвах.

Це буде ще одне епічне зображення світу Дж. Р. Р. Толкіна, про який ніколи раніше не розповідали,

– сказав Сем Регістр, президент Warner Bros. Animation.

Відомо, що цей новий проєкт ніяк не буде пов’язаний із серіалом "Володар перснів", який запускає студія Amazon у 2021 році. Фільм з елементами аніме зображатиме події приблизно за 260 років до другого фільму оригінальної трилогії – "Володар перснів: Дві вежі".

"Володар перснів": дивіться момент Битви на Гелмовій глибині

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Річард Бренер, президент та креативний директор New Line Cinema заявив: "Шанувальники знають Гельмів яр, як битву на Гелмовій глибині, коли-небудь зняту у фільмах, із залученням багатьох талановитих авторів, зокрема, блискучого Кендзі Каміяма. Ми дуже раді представити нове бачення його історії, яка запросить світову публіку зануритися в багату і складну сагу Середзем'я по-новому".

Автори проєкту

За постановку відповідає автор "Дух в обладунку: Комплекс одинака" Кендзі Каміяма, який також зняв для Netflix аніме "Ультралюдина", а над сценарієм працювали Джеффрі Аддіс і Вілл Меттьюз ("Темний кристал: Доба опору"). Продюсером картини виступить Джозеф Чоу ("Той, хто біжить по лезу: Чорний лотос").

Всі ми в New Line відчуваємо глибоку прихильність до незвичайного світу, який створив Дж. Р. Р. Толкін, тому можливість знову поринути в Середзем'я разом з командою Warner Bros. Animation – це мрія, що збулася,

– Керолайн Блеквуд, Warner Bros. Animation.