Как выглядят в реальной жизни актеры нового сериала "Вне кампуса", который покоряет сеть

В последнее время сеть просто не утихает от обсуждений нового американского сериала "Вне кампуса". Премьера состоялась 13 мая 2026 года.

Захватывающий сюжет, неожиданные повороты и великолепная актерская игра – рецепт того, как покорить зрителей. В материале 24 Канала рассказываем, кто сыграл ключевые роли в сериале "Вне кампуса" и как эти актеры выглядят в реальной жизни.

Смотрите также Если понравился "Вне кампуса": 3 интересных сериала с похожей атмосферой

Как в реальной жизни выглядят актеры сериала "Вне кампуса"?

Элла Брайт – Анна Уэллс

Элла Брайт исполнила главную роль в сериале "Вне кампуса". Она воплотила героиню, по имени Анна Уэллс – студентку, которая имеет трудности в личной жизни и финансах, но одновременно увлекается музыкой и мечтает стать композитором кино.

В реальной жизни Элла Брайт – 19-летняя британская актриса американского происхождения. Свою карьеру она начала еще в детстве и получила признание благодаря участию в ряде проектов и престижных наград. Именно ее талант помог ей получить главную роль в "Вне кампуса".

Белмонт Камели – Гаррет Грэм

Белмонт Камели сыграл в сериале "Вне кампуса" роль Гаррета Грэма – харизматичного хоккеиста, который случайно появляется в жизни Анны и в корне меняет ее мир.

В реальной жизни это 28-летний американский актер, которого вы можете знать по роли в перезапуске сериала "Спасенные звонком". Вот как выглядит этот харизматичный актер вне экрана:

Мика Абдала – Элли Хейс

Мика Абдала покорила сердца миллионов зрителей в сериале "Вне кампуса". Она сыграла роль Элли Хейс – лучшей подруги главной героини, которая всегда поддерживает ее в любые моменты.

В реальной жизни Мика – американская актриса, которой 26 лет. Она получила известность благодаря роли Маккейли МакАлистер в сериале "Проект МС".

Какие еще актеры сыграли в сериале "Вне кампуса"?

Сериал "Вне кампуса" собрал замечательный актерский состав. Поэтому кроме вышеупомянутых звезд вы также увидите такие известные лица:

Стивен Кейлин – Дин Ди Лорентис

– Дин Ди Лорентис Джош Хьюстон – Джастин Кол

– Джастин Кол Антонио Чиприано – Джон Логан

– Джон Логан Джейлен Томас Брукс – Джон Такер

Читайте также, можно ли этот сериал смотреть легально в Украине – по ссылке.

Кстати, издание Deadline сообщило, что сериал уже продлили на второй сезон.