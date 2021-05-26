Крис Пратт спасает мир: Amazon обнародовал полный трейлер фильма "Война будущего"

Amazon выпустил новый полнометражный трейлер июльской премьеры 2021 года "Война будущего" (Tomorrow War). Криса Пратта нанимают для путешествия в будущее, чтобы спасти Землю от неминуемого разрушения. Интригующий трейлер смотрите на Кино 24.

Релиз трейлера вышел через месяц после обнародования первого тизерного видео с участием Пратта. В трейлере зрители смогут наконец оценить масштаб предстоящей всемирной катастрофы в научно-фантастическом боевике от режиссера Кристофера Маккея.

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Мировая премьера фильма "Война будущего" состоится 2 июля 2021 года на Amazon Prime.

Что показали в трейлере Tomorrow War

Трейлер хорошо объясняет завязку конфликта, который движет сюжетом фильма. Граждан насильно втягивают в войну в будущем, чтобы избежать полного исчезновения человечества. Кого не увлечет сюжет боевика об угрозе смерти всего живого?

О чем расскажет сюжет фильма

Мир потрясен от послания, которое привезла группа путешественников во времени с 2051 года: тридцать лет спустя человечество проигрывает глобальную войну против смертоносного инопланетного вида. Единственная надежда на выживание заключается в том, чтобы солдаты и мирные жители с настоящего времени были перенесены в будущее и присоединились к битве. Среди принятых на работу – учитель средней школы и семьянин Дэн Форестер (Крис Пратт). Он полон решимости, чтобы спасти мир для своей маленькой дочери. Дэн объединяется с блестящей ученой (Ивонн Страховски) в отчаянном стремлении переписать судьбу планеты.

"Война будущего" 2021: смотрите полный трейлер онлайн

В фильме "Война будущего" примут участие такие актеры, как:

Крис Пратт,

Ивонн Страховски,

Джонатан Симмонс,

Бетти Гилпин,

Сэм Ричардсон,

Эдвин Ходж,

Жасмин Мэтьюз,

юная Райан Кира Армстронг,

Кейт Пауэрс.

Продюсерами фильма выступили Дэвид Эллисон (генеральный директор Skydance Media), Дэна Голдберг (также продюсирует "Лука" и "Миссия: невыполнима 8"), Жюль Дейли, Дэвид Гойер и Адам Колбренер.

Исполнительными продюсерами фильма выступил сам Крис Пратт, а также Роб Коэн, Брайан Оливер и Брэдли Дж. Фишер. Сценарий фильма написал Зак Дин.