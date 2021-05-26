Крис Пратт спасает мир: Amazon обнародовал полный трейлер фильма "Война будущего"

Amazon выпустил новый полнометражный трейлер июльской премьеры 2021 года "Война будущего" (Tomorrow War). Криса Пратта нанимают для путешествия в будущее, чтобы спасти Землю от неминуемого разрушения. Интригующий трейлер смотрите на Кино 24.
Релиз трейлера вышел через месяц после обнародования первого тизерного видео с участием Пратта. В трейлере зрители смогут наконец оценить масштаб предстоящей всемирной катастрофы в научно-фантастическом боевике от режиссера Кристофера Маккея.
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Мировая премьера фильма "Война будущего" состоится 2 июля 2021 года на Amazon Prime.
Что показали в трейлере Tomorrow War
Трейлер хорошо объясняет завязку конфликта, который движет сюжетом фильма. Граждан насильно втягивают в войну в будущем, чтобы избежать полного исчезновения человечества. Кого не увлечет сюжет боевика об угрозе смерти всего живого?
О чем расскажет сюжет фильма
Мир потрясен от послания, которое привезла группа путешественников во времени с 2051 года: тридцать лет спустя человечество проигрывает глобальную войну против смертоносного инопланетного вида. Единственная надежда на выживание заключается в том, чтобы солдаты и мирные жители с настоящего времени были перенесены в будущее и присоединились к битве. Среди принятых на работу – учитель средней школы и семьянин Дэн Форестер (Крис Пратт). Он полон решимости, чтобы спасти мир для своей маленькой дочери. Дэн объединяется с блестящей ученой (Ивонн Страховски) в отчаянном стремлении переписать судьбу планеты.
"Война будущего" 2021: смотрите полный трейлер онлайн
В фильме "Война будущего" примут участие такие актеры, как:
- Крис Пратт,
- Ивонн Страховски,
- Джонатан Симмонс,
- Бетти Гилпин,
- Сэм Ричардсон,
- Эдвин Ходж,
- Жасмин Мэтьюз,
- юная Райан Кира Армстронг,
- Кейт Пауэрс.
Продюсерами фильма выступили Дэвид Эллисон (генеральный директор Skydance Media), Дэна Голдберг (также продюсирует "Лука" и "Миссия: невыполнима 8"), Жюль Дейли, Дэвид Гойер и Адам Колбренер.
Исполнительными продюсерами фильма выступил сам Крис Пратт, а также Роб Коэн, Брайан Оливер и Брэдли Дж. Фишер. Сценарий фильма написал Зак Дин.