Крис Пратт спасает мир: Amazon обнародовал полный трейлер фильма "Война будущего"

26 мая 2021 , 16:34
Читати новину українською

Источник:

Collider

Amazon выпустил новый полнометражный трейлер июльской премьеры 2021 года "Война будущего" (Tomorrow War). Криса Пратта нанимают для путешествия в будущее, чтобы спасти Землю от неминуемого разрушения. Интригующий трейлер смотрите на Кино 24.

Релиз трейлера вышел через месяц после обнародования первого тизерного видео с участием Пратта. В трейлере зрители смогут наконец оценить масштаб предстоящей всемирной катастрофы в научно-фантастическом боевике от режиссера Кристофера Маккея.

К теме Вышел тизер фантастического боевика "Война будущего": новая дата релиза

Мировая премьера фильма "Война будущего" состоится 2 июля 2021 года на Amazon Prime.

Что показали в трейлере Tomorrow War

Трейлер хорошо объясняет завязку конфликта, который движет сюжетом фильма. Граждан насильно втягивают в войну в будущем, чтобы избежать полного исчезновения человечества. Кого не увлечет сюжет боевика об угрозе смерти всего живого?

О чем расскажет сюжет фильма

Мир потрясен от послания, которое привезла группа путешественников во времени с 2051 года: тридцать лет спустя человечество проигрывает глобальную войну против смертоносного инопланетного вида. Единственная надежда на выживание заключается в том, чтобы солдаты и мирные жители с настоящего времени были перенесены в будущее и присоединились к битве. Среди принятых на работу – учитель средней школы и семьянин Дэн Форестер (Крис Пратт). Он полон решимости, чтобы спасти мир для своей маленькой дочери. Дэн объединяется с блестящей ученой (Ивонн Страховски) в отчаянном стремлении переписать судьбу планеты.

"Война будущего" 2021: смотрите полный трейлер онлайн

В фильме "Война будущего" примут участие такие актеры, как:

  • Крис Пратт,
  • Ивонн Страховски,
  • Джонатан Симмонс,
  • Бетти Гилпин,
  • Сэм Ричардсон,
  • Эдвин Ходж,
  • Жасмин Мэтьюз,
  • юная Райан Кира Армстронг,
  • Кейт Пауэрс.

Продюсерами фильма выступили Дэвид Эллисон (генеральный директор Skydance Media), Дэна Голдберг (также продюсирует "Лука" и "Миссия: невыполнима 8"), Жюль Дейли, Дэвид Гойер и Адам Колбренер.

Исполнительными продюсерами фильма выступил сам Крис Пратт, а также Роб Коэн, Брайан Оливер и Брэдли Дж. Фишер. Сценарий фильма написал Зак Дин.

Автор: Богдана Ткачук